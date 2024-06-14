Murat Alan G7 zirvesinden aktardı! 'Başkan Erdoğan'ın en önemli gündemi Gazze'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya ziyaretini takip eden Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, İtalya'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibini sürdürüyor.
Akit TV canlı yayınına katılan Murat Alan, İtlaya'daki son gelişmeleri aktardı.
Alan, "Yoğun bir tempo var ve aralıksız sürüyor." dedi.
G7 zirvesinin başladığını aktaran Murat Alan, "Başkan Erdoğan'ın en önemli gündem maddesi Gazze. Başkan Erdoğan G7 zirvesinde de Gazze'yi, İsrail'in zulmünü ve Avrupa ülkelerinin iki yüzlülüğünü masaya yatıracak." ifadelerini kullandı.
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Akit TV’ye bağlanan Murat Alan İspanya’dan aktardı! Erdoğan’ın ziyaretinin merkezinde Gazze var
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