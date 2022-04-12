Murat Akan'dan korkutan açıklama: Yakında o Arap ülkesi karışacak

Araştırmacı-Yazar Murat Akan, dünya genelinde gerçek olmayan bir gıda krizi oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

24 Tv'de Kayıt Dışı programında konuşan Murat Akan'dan korkutan açıklamalar geldi.

İşte Murat Akan'ın o açıklamaları:

Dünyayı temelden değiştirmek istiyorlar. Tek para sistemi üzerinden dünyayı değiştirme peşindeler. Teknolojiyi şeytanlaştırıyorlar. Çok açık ve net söylüyorum. Bizim ülkemizde kıtlık oluşacak bir durum olmaz. Şu anda da yok. Bunu ısrarla ülkemizde de gündeme getirerek bir isyan oluşturma peşindeler. Gıda fiyatları fırlayıp gidiyor. Daha da pahalı hale getirecekler. Savaşın mesela bir anlamı var. Dünyanın buğdayı Ukrayna ve Rusya’dan gidiyor. Özellikle gıda dünyada 5 tane küresel firmanın elinde, muz 2 tane firmanın, çay 3 tane firmanın elinde. İnanılmaz bir tekelleşme var. Dünyada yapay kıtlığı çıkarmak için her yolu deniyorlar. Diyorlar ki bu artık yavaş yavaş ülkelerde olaylara sebep olacak. Sri Lanka’da oldu. Sırada Lübnan var. Lübnan’da başlayacak. Ukrayna-Rusya savaşına çok dikkatli şekilde bakmak lazım. İki tarafta umurumda değil. Türkiye’nin tarafsızlık politikası çok doğru bir adım. Bu savaşın en çok etkileyebileceği ülkelerin başında Türkiye geliyor. Mayınları sularımıza saldılar. Bunun amacı nedir? Turizmi engellemektir mesela.