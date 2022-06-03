Murat Akan üstüne basa basa uyardı: 21 Haziran'a herkes dikkat etsin

Araştırmacı yazar Murat Akan, Beyaz Tv'de Ne Var Ne Yok programına katıldı.

Murat Akan, 21 Haziran'da dünyayı büyük bir krizin beklediğini öne sürdü.

Akan yaptığı açıklamada, "Ekmek krizi, temel gıda krizi, enerji krizi görülmeye başlandı. İklim değişikliği diyerek temiz enerjiye geçiş sırasında o değişim ve dönüşümü yapamadıkları için sıkıntı yaşıyorlar. 21 Haziran’a dikkat edin. 21 Haziran’da büyük elektrik kesintilerinin yaşanacağı ifade ediliyor. Çünkü zaten bir enerji krizi var. Rusya enerjileri kesti. 21 Haziran dedikleri tarih klimaların çok sayıda kullanılacağı bir gün olacak ve bugün bir elektrik pandemisi yaşanabilir" ifadelerini kullandı.