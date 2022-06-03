  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Murat Akan üstüne basa basa uyardı: 21 Haziran'a herkes dikkat etsin
Gündem

Murat Akan üstüne basa basa uyardı: 21 Haziran'a herkes dikkat etsin

Araştırmacı yazar Murat Akan, 21 Haziran'da dünya genelinde çok büyük elektrik kesintilerinin yaşanabileceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 12:34:00 -
Murat Akan üstüne basa basa uyardı: 21 Haziran'a herkes dikkat etsin

Araştırmacı yazar Murat Akan, Beyaz Tv'de Ne Var Ne Yok programına katıldı.

Murat Akan, 21 Haziran'da dünyayı büyük bir krizin beklediğini öne sürdü.

Akan yaptığı açıklamada, "Ekmek krizi, temel gıda krizi, enerji krizi görülmeye başlandı. İklim değişikliği diyerek temiz enerjiye geçiş sırasında o değişim ve dönüşümü yapamadıkları için sıkıntı yaşıyorlar. 21 Haziran’a dikkat edin. 21 Haziran’da büyük elektrik kesintilerinin yaşanacağı ifade ediliyor. Çünkü zaten bir enerji krizi var. Rusya enerjileri kesti. 21 Haziran dedikleri tarih klimaların çok sayıda kullanılacağı bir gün olacak ve bugün bir elektrik pandemisi yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay