Murat Akan ‘Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum’ diyerek uyardı: Bill Gates darbe yapacak

Araştırmacı yazar Murat Akan, DSÖ tarafından hazırlanan yeni yasanın arkasında Bill Gates olduğunu ve ulus devletler çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Youtube kanalı üzerinden konuşan Murat Akan, 'Uyanın, DSÖ küresel darbe yapıyor' diyerek şunları söyledi:

Küresel büyük sıfırlama projesi için yapmak istedikleri bazı şeyler var. DSÖ, küresel bir darbe yapıyor. Bunu herkese anlatın. Çok önemli şeyler oluyor. DSÖ’nün eline çok büyük kozlar veriliyor. Devletler, küresel halk sağlık sözleşmesini kabul ettiler. Bu metnin altyapısını Melinda Bill Gates hazırladı. Darbenin ulusalı, yereli yok. Ağustos’ta tamamlayıp devletlere sunacaklar. DSÖ kullanılarak ulus devletlerin egemenlik hakları paylaşılıyor. Bu yasa tasarısına tepki var. Bill Gates, sağlık yasasına böylelikle el koyuyor. Bu yasa ile ulus devletler DSÖ’ye hesap vermek durumunda kalacak. Sözleşmeye uymayan devletlere ekonomik yaptırımlar uygulanacak. Olası bir salgında her şey DSÖ’den tedarik edilecek. Uydurma bir malum süreç oluşturup kendi ilaçlarını satacaklar. Ulus devletlerin kasalarını böylelikle boşaltacaklar. Ulus devletler en küçük bir yaygın hastalığı bile DSÖ’ye bildirmek zorunda kalacak. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Buna karşı çıkılması lazım. Meclise gelirse reddedilmelidir.