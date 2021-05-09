Murat Akan: Bill Gates GDO'lu sivrisinekleri doğaya saldı

Stratejist Murat Akan, Bill Gates vakfı tarafından GDO'lu sivrisineklerin doğaya salındığını duyurdu.

Kişisel Youtube kanalından bir video paylaşan Murat Akan, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Akan, "Bu proje iki yıldan beri çalışma halindeydi. Proje amacına ulaştı. Peki neydi bu proje? Dünyanın dengesi ile oynuyorlar. Bunun bilim ve insanlık için yaptıklarını söylüyorlar. Peki buna inanalım mı? İnanmak hiç gelmiyor. Dün itibariyle GDO’lu sivrisinekleri doğaya saldılar. Bu çalışma ABD’de yapılıyordu. Projenin destekçisi ise Gates Vakfı tarafından destekleniyordu. Dünyanın doğal dengeleri ile oynuyorlardı. Sentetik bir insan oluşturmaya çalışıyorlar. Bu insanlığın lehine değildir. ‘ABD’de bazı sivrisinekler tarıma zarar veriyor’ diyerek GDO’lu sivrisinek üretme kararı aldılar. Bu projenin özeti şu, bu sivrisinekleri doğaya salarak insanları büyük bir riskten koruyacaklarını düşünüyorlar. Küreselcilerin ortaya çıkardığı bu tarz alengirli projelerin insanların yararına olduğunu tespit etmek çok zor. İnsanların bu projeleri anlaması gerçekten zor. Bu projeyi suçlayacak, yargılayacak bir kurum da yok" dedi.