Ağırel elindeki video ve belgeleri niye haber yapmadı?

Akit TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili programında gazeteciler Fatin Dağıstanlı ve Ali İhsan Karahasanoğlu, dindar insanları sürekli hedef tahtasına koyan Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel ile ilgili dosyaya yönelik iddiaları değerlendirdiler.

Programda Dağıstanlı, Ağırel'in tutukluluğunun "haber yapmadığı için" değil, Mustafa Sarıgül ailesi ile kurduğu ilişki ve Almanya'daki kaynaklara yönelik tehdit iddiası nedeniyle olduğu yönünde savcılık tespiti bulunduğunu hatırlattı.

Karahasanoğlu olay zincirini şöyle özetledi:

Murat Ağırel, Melih Gökçek ile ilgili belgeler için Almanya'ya davet edildi. Aynı görüşmede kendisine Mustafa Sarıgül ile ilgili olduğu öne sürülen bazı belge, video ve fotoğrafların da verildiği Ağırel tarafından açıklandı.

Ağırel'in, Gökçek ile ilgili iddiaları haberleştirdiği, ancak Sarıgül ile ilgili iddiaları haberleştirmediği iki ay sonra ortaya çıktı.

Programda, Ağırel'in Almanya'daki kaynaklardan gelen bilgileri Sarıgül ailesi ile paylaştığı, ardından Sarıgül ailesinin Ağırel üzerinden kaynakları tehdit ettiğine dair suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Bu suç duyurusu üzerine soruşturmanın genişletildiği ve Ağırel'in dosyanın bir parçası haline geldiği anlatıldı.

Karahasanoğlu, Ağırel'in bugünkü Cumhuriyet gazetesindeki yazısında geçen bazı detayları da eleştirerek, yazıda adı verilmeyen avukatlar, Almanya'daki görüşmeler ve görüntülü toplantılarla ilgili soru işaretleri olduğunu söyledi.

Programda şu hatırlatmalar yapıldı:

Almanya'daki kaynakların, "kara para aklama" ve "1 milyar avroyu temizleme" gibi ifadeler kullandığı kesinleşti. Karahasanoğlu, Ağırel'in bu itiraf niteliğindeki sözleri haberleştirmesi gerektiğini savundu. Ağırel'in elindeki video ve fotoğrafları bir aydır yayınlamadığını, bunun gazetecilik etiğine aykırı olduğu belirtildi. Levent Gültekin 'in çektiği bir video ve Ağırel ile yaptığı telefon görüşmesinin de dosya açısından önemli olduğu anlatıldı.

Sarıgül ve Altınbaş detayı

Programın devamında fon soruşturmasının Altınbaş Holding'e uzanması da değerlendirildi. Karahasanoğlu, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş'ın gözaltına alındığını, Başkan Vekili Nusret Altınbaş'ın arandığını ve aileye ait mal varlıklarının dondurulduğunu hatırlatarak, fon soruşturması kapsamında toplamda 102 tüzel kişinin mal varlığının dondurulduğunu, bunlar arasında Mustafa Sarıgül'ün eski dünürünün de bulundu kaydedildi.

Ayrıca Emir Sarıgül'ün eşinden boşanmış olmasına rağmen, Altınbaş Holding ile bağının devam ettiğine dair iddialar da programda gündeme getirildi.