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Biyografi Murat Açıl kimdir? Murat Açıl kaç yaşındaydı?
Biyografi

Murat Açıl kimdir? Murat Açıl kaç yaşındaydı?

Murat Açıl kim? İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Peki, Murat Açıl kimdir nereli kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 16:45:00 -
Murat Açıl kimdir? Murat Açıl kaç yaşındaydı?

Sivas İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, makam aracıyla kaza yaptı. Kaza sonucu Murat Açıl yaşamını yitirdi. Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçe girişinde meydana gelen kazada ayrıca 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Murat Açıl kimdir? Murat Açıl kaç yaşındaydı?

Murat Açıl 1968 yılında Sivas'ın İmranlı ilçesinde dünyaya geldi. 6 yaşında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.

Lise öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Murat Açıl, önlisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünde, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı.

Üniversite eğitiminin ardından ticaret hayatına atıldı. 25 yıldan fazla plastik sektöründe, uluslararası beyaz eşya firmalarına üretim yaptı. Eğitim sektöründe de 5 yıla yakın süre yer aldı.

Üniversitelerde kişisel gelişim, mülakat teknikleri, girişimcilik ve çalışma hayatında başarının yolları vb. gibi konularda çeşitli seminerler verdi.

İmranlı Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİYAD) başkanlığı yaptıktan sonra Sivaslı Girişimci İş Adamları Derneği (SİVGİAD) kurucu ve onursal başkanlığı yaptı.

2019 yerel seçimlerinde Sivas'ın İmranlı ilçesine CHP'den belediye başkanı seçildi.

Murat Açıl, 29 Kasım 2021 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu 53 yaşında hayatını kaybetti.

Spor, sanat ve edebiyatla yakından ilgilenen Murat Açıl, Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesiydi.

Evli ve dört çocuk babasıydı.

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