  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çay toplamaya gidenler karantiya alınacak mı? | Koronavirüs pozitif çıkan ailelerin çayını kim toplayacak?

Yaş çay alımı ne zaman başlıyor? | ÇAYKUR 1. sürgü kotası ne kadar?

Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

Yurt dışı uçuşları başlıyor mu? | Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?

Antalya'da korkutan görüntü! Aracında böyle bulundu
için kalan
Aktüel

Muradiye’de tarımsal dönüşüm sürüyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Muradiye ilçesi Kandahar Mahallesi’nde arazi sulama kanalının yapım çalışmalarını inceledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:08:56 -
Muradiye’de tarımsal dönüşüm sürüyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Muradiye ilçesi Kandahar Mahallesi’nde arazi sulama kanalının yapım çalışmalarını inceledi.


Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki tarımsal faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatları doğrultusunda bu yıl tarımsal faaliyetlere daha çok ağırlık verildi. Bu kapsamda birçok kırsal mahallede çiftçilere arazi sulamada büyük kolaylık sağlayan sulama kanallarının yapımıyla tarımda verimliliğin arttırılması amaçlanıyor. Son olarak Muradiye ilçesine bağlı Kandahar Mahallesi’nde 5 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı da kısa süre içerisinde tamamlanarak, yıllardır arazi sulamada zorluk yaşayan çiftçilerin hizmetine sunulacak.


Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Mehmet Emin Bilmez, muhtar ve vatandaşlarla da ilçedeki tarım verimliliğini görüşerek üretimin önemine değindi. Vali Bilmez, incelemelerinin ardından buradan ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı