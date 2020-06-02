Muradiye Spor Salonu hizmete başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süre önce hizmete ara veren Yunusemre Belediyesi Muradiye Aile Yaşam Merkezi Spor Salonu faaliyete başladı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 2 ayı aşkın süredir kapalı olan spor salonları 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle yeniden faaliyete başladı. Yunusemre Belediyesi Muradiye Aile Yaşam Merkezi Spor Salonu da normalleşme süreci kapsamında kapılarını üyelerine açtı. Açıklanan önlemler dikkate alınarak spor aletleri sosyal mesafe kurallarına göre konuşlandırılırken; her on metrekarede 1 kişi spor yapacak. Spor salonunu kullanacak üyelerin maske takması zorunlu olacak, ateşleri de sık sık ölçülecek. Salonunda klima ve duşlar kullanılmayacak. Tedbirlere uyulmasının öneminin altını çizen Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, tüm kurallara riayet edilerek spor salonunun hizmete başladığını belirtti. Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Açıklanan tedbirler ve kurallara uyarak Muradiye Spor Salonumuzda tüm önlemlerimizi aldık. Antrenörlerimizin gözetiminde üyelerimiz spor yapmaya başladı. Salonumuz erkek üyelerimize Pazartesiden Cumartesiye saat 17.00 - 23.30 arasında haftanın 6 günü, bayan üyelerimize ise Pazartesiden Cumaya saat 09.00 - 16.00 saatleri arasında olmak üzere 5 gün hizmet verecektir” diye konuştu.