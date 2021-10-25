Av. Epözdemir'in sözleri, 'At martini de bre Hasan!..' dedirtti!

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Münevver Karabulut'un avukatı Rezan Epözdemir bir Youtube kanalına konuştu. Epözdemir, dava sürecinde Cem Garipoğlu'nun ailesi tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Katili sen mi yakaladın, mahkumiyet kararını sen mi verdin Epözdemir?

Cem Garipoğlu'nu kendisi yakalamış, cezasını tek başına kendisi vermiş gibi algı oluşturan av. Rezzan Epözdemir, davayı bırakması için 3 milyon avro teklif edildiği iddiasında bulundu. Avukat Epözdemir, sunucunun, "Dava sürecinde neler yaşadınız?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Kurşun gönderdiler, 'Seni de öldüreceğiz' dediler, davadan çekilmem için 3 milyon Euro teklif ettiler."

"At Martini de bre Hasan!"

Kendisini övmek için, sanığı sanki kendisi yakalamış, kendisi yargılamış ve kendisi mahkum etmiş gibi izlenim vermeye çalışan avukat Epözdemir, sıkı takip sonucunda katili yakalayan emniyet mensuplarının, cesurca mahkumiyet kararı veren hakimlerin hepsini görmezden gelerek, davayı kendi üzerinden özetledi. Kendisine rüşvet teklif edildiğini, ama kabul etmediğini ileri süren Epözdemir, hakimlere de aynı teklifin yapılmış olabileceği, ama onlar da reddetmiş olmalılar ki, mahkumiyet kararı çıktığı gerçeğini gizleyerek, tek başına cezalandırmayı kendisi gerçekleştirmiş gibi algı oluşturmaya çalışması, "At Martini, de bre Hasan!" dedirtti.

"3 Milyon avro" iddiasını savcılığa niye vermedin?

Kendisine teklif edilen 3 milyon avro hakkında bugüne kadar hiçbir yerde açıklama yapmayan ve savcılığa müracaat etmeyen Epözdemir'in sözlerinin, reklam amaçlı şova yönelik olduğu ileri sürülürken, bir hukuk adamının, kendisine rüşvet teklif edilmesi halinde, bunu savcılğıa aktarmasının kanuni görevi olduğu bildirildi.

Ne olmuştu?

18 yaşından küçük Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 günü arkadaşlık ettiği Cem Garipoğlu'nun evinde öldürülmüş, bir müzik aletinin kutusu içine sığdırılmak üzere testere ile vucudu parçalanmış, Şişli'de bir çöp kutusuna atılmıştı. 197 gün kaçan katil Cem Garipoğlu, 17 Eylül 2009'da avukatıyla birlikte emniyete teslim olmuştu. "Çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde, Silivri'deki kapalı cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu.