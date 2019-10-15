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Münbiç'ten acı haber! Sayı 2'ye yükseldi

Münbiç bölgesinden PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda 1 askerimiz şehit düşmüştü. Saldırı sonrasında yaralanan bir askerimiz daha şehit oldu.

15 Ekim 2019 Salı 17:29
Münbiç'ten acı haber! Sayı 2'ye yükseldi

Münbiç'te teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşli saldırıda 1 asker şehit düştü, 8 asker de yaralandı. Hastanede tedavi gören bir askerimiz de şehit oldu. Barış Pınarı Harekatı'nda toplam 6 askerimiz şehit düştü.

Teröristler havanla saldırdı

Münbiç'te teröristlerin yaptığı saldırı sonrası bakanlık açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerini kullanıldı.

Saldırı sonrası 15 terörist öldürüldü

Açıklamada, ateş açılan bölgedeki hedeflerin tespit edildiği bildirilerek, "Bölgede hedefler anında karşılık verilmiş ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmiştir" denildi.

Teröristler sivilleri hedef alıyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Mardin Valiliği açıklama yaptı

Mardin Valiliği saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Sivillerin hedef alındığı havan saldırısında 2 sivil şehit oldu, 12 sivil yaralandı" denildi.

Valilikten şu açıklama yapıldı:

15.10.2019 tarihinde Suriye tarafından PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca İlimiz Kızıltepe İlçesi Taşlıca ve Otluk Kırsal Mahalleleri'ne siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu, (2) sivil vatandaşımız vefat etmiş, (12) sivil vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı Vatandaşlarımız Kızıltepe ve Mardin Devlet Hastaneleri'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Şehit olan sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Sınırda önlemler en üst seviyede

Başarıyla sürdürülen harekat kapsamında, teröristlerin saldırdığı sınır hattındaki yerleşim alanlarında ise güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor. Akçakale'nin sınır hattına kimse yaklaştırılmazken, bölge sakinlerinin sokaklarda dolaşmaması ve olası roket- havan saldırılarına karşı korunması yönünde hoparlörlerden anonslar yapılıyor. Polislerin önlem aldığı ilçe merkezlerinin Suriye sınırında ise askerler, zırhlı araçlarla teyakkuz halini devam ettiriyor.

Ne olmuştu?

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini Çarşamba günü saat 16:00 sıralarında imha etmişti.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalanmıştı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vurulmuştu.

Kara harekatı da akşam başlamıştı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı da hava saldırısından saatler sonra başlamıştı.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 17:29
  1. Mardin
  2. Türkiye
  3. Münbiç
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. Milli Savunma Bakanlığı
  6. Suriye
  7. YPG
  8. PKK

YORUM YAZ

  • TAVSİYECİTAVSİYECİ23 dk önce
    "İnna lillahi ve İnna ileyhi raciun." Milletimizin başı sağolsun. Allah'u Teâlâ ailesine sabırlar ihsan eylesin.

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