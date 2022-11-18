İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkemizde yaşanan terör saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, ülkenin güvenlik güçlerine yönelik "kimyasal silah kullanma" iftirasına alkış tutanların da hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Sizin derdiniz ne ki PYD ile PKK'yı aklıyorsunuz? Mersin saldırısı da Münbiç'ten oldu, İstiklal Caddesi saldırısı da Münbiç'ten oldu. Münbiç'te de sizin ağalarınız durmaktadır, bu kadar basit, Amerika durmaktadır, PYD/PKK durmaktadır" diye konuştu

Münbiç nerede hangi ülkede? Münbiç hangi ülkede?

Menbic ya da Menbij Halep ilinde Fırat nehrinin 30 km batısında bulunan bir şehir. Osmanlı Devletinin son döneminde Halep Vilayetinde bir kaza idi ve 93 Harbinden sonra bölgeye Çerkesler yerleştirilmişti. Halep İli'ndeki önemli Türkmen yerleşim birimleri arasındadır.

Merkez İstatistik Bürosu (CBS) tarafından yapılan 2004 nüfus sayımında Manbij, yaklaşık 100.000 nüfusa sahipti. Menbic nüfusu büyük oranda Araptır, Kürt, Çerkes ve Çeçen azınlıklara sahiptir. Sakinlerinin çoğu Nakşbandi Tasavvuf uyguluyor.

Suriye İç Savaşı sırasında 2012'de, şehir ilk önce isyancılar tarafından ele geçirildi, daha sonra IŞİD tarafından 2014'te ele geçirildi ve nihayet 2016'da Suriye Demokratik Güçleri tarafından ele geçirildi. Suriye Arap Ordusu, Türkiye'nin Kuzey Suriye operasyonu ile Suriye Demokratik Güçleri arasında tampon olarak kentin çevresine konuşlandırıldı.