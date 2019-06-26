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Mumya sandılar! Ayının mağaraya çektiği adam 1 ay sonra canlı bulundu

Rusya'da 1 aydır aranan adam, boz ayı tarafından yenmek üzere çekildiği mağarada canlı halde bulundu. Avcı köpeklerin havlaması üzerine bulunan adam avcılar tarafından ilk başta mumya sanıldı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:03
Mumya sandılar! Ayının mağaraya çektiği adam 1 ay sonra canlı bulundu

Rusya'nın Tuva bölgesinde, bir boz ayı, ismi Alexander olarak açıklanan adamı yaralayarak mağarasına sürükledi. Bir ay sonra, avcı köpekleri tarafından, ayının mağarasında ölüme yakın bir durumda bulundu.

Rusya, ayı tarafından kaçırıldığı mağarada, bir ay boyunca ağır yaralı halde kalmasına rağmen hayatta kalabilen adamı konuşuyor.

İlk başta mumya sandılar

Olay Rusya'nın Tuva bölgesinde ormanlık bir alanda meydana geldi. Avcı köpekleri Alexander'ın bulunduğu mağaranın önüne gelip havlayınca, avcılar mağaraya girdiler. Avcılar, yara içinde buldukları Alexander'i ilk önce mumya sandı. Canlı olduğunu anlayınca ise hemen hastaneye kaldırdılar. Yapılan muayenede omurga kemiklerinin kırıldığı ortaya çıktı.

1 ay boyunca idrarını içmiş

Ayının üzerine atlayarak kendisini yere yuvarladığını ve kendisini mağarasına kadar sürüklediğini söyleyen Alexander, bir ay boyunca kendi idrarını içerek hayatta kalmayı başardığını anlattı.

Doktorlar şaşkın

Uzun süre hareketsiz yattığı için vücudunda ağır yaralar ve dokularında çürüme meydana geldiğini söyleyen hastane yetkilileri, Alexander'in ağır yaralara rağmen nasıl hayatta kaldığını açıklayamadıklarını vurguladı.

Boz ayılar, avlarını saklayıp daha sonra yemeleri ile biliniyorlar.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:03
  1. Rusya'nın Tuva bölgesi
  2. boz ayı
  3. Alexander
  4. avcı köpekleri
  5. omurga kemikleri

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