Merak edilen sorunun cevabı belli oldu: Çay mı kahve mi daha yararlı?
Merak edilen sorunun cevabı belli oldu: Çay mı kahve mi daha yararlı?

Sabahları çay mı kahve mi daha yararlı sorusu uzun zamandır merak konusu olmuştu.

Sabah rutininin vazgeçilmezlerinden biri olan kahve ve çay, doğru miktarda tüketildiğinde zarardan çok fayda sağlayabilir. Ancak "daha zararlı olan hangisi?" sorusunun yanıtı, kişinin sağlık durumu, tüketim şekli ve miktarına göre değişir.

SABAH KAHVESİNİN ETKİLERİ 1 fincan sade kahve (yaklaşık 80–100 mg kafein): Zihinsel uyanıklığı ve konsantrasyonu artırır Metabolizmayı geçici olarak hızlandırır Antioksidan içerir

Olası zararları: Aç karnına içildiğinde mide asidini artırabilir Hassas kişilerde çarpıntı ve anksiyeteye yol açabilir Tansiyonu geçici olarak yükseltebilir Mide problemi, reflü veya anksiyetesi olanlar için sabah kahvesi daha riskli olabilir.

SABAH ÇAYININ ETKİLERİ 1 fincan siyah çay (yaklaşık 40–50 mg kafein): Daha yumuşak bir uyarıcı etki sağlar L-theanine sayesinde daha dengeli bir odaklanma sunar Kalp-damar sağlığına katkı sağlayan flavonoidler içerir

Olası zararları: Fazla tüketildiğinde demir emilimini azaltabilir Çok koyu demlendiğinde mideyi rahatsız edebilir Kahveye kıyasla mide ve sinir sistemi üzerinde daha hafif etkilidir.

HANGİSİ DAHA ZARARLI? Sağlıklı bir birey için: Günde 1 fincan sade kahve zararlı değildir Hassas mide, reflü veya çarpıntı sorunu olanlar için: Çay daha güvenli bir seçenektir Aç karnına tüketimde: Çay genellikle kahveye göre daha az risklidir./ kaynak: akşam

