Büyük fark göze çarptı: Benzinli ve elektrikli araçların maliyeti belli oldu!
Benzinli ve elektrikli araçların yıllık maliyetleri belli olurken, aradaki fark büyük dikkat çekti...
Otomobil sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla gözden kaçırdığı detay, aracın kapınızın önünde dururken bile bir maliyetinin olması. Çünkü kontak hiç çevrilmese dahi binlerce lira masraf çıkabiliyor. Ortalama bir otomobilin bir yıllık maliyeti belli oldu. İşte detaylar...
KONTAK ÇEVRİLMESE BİLE MASRAF ÇIKIYOR Ortalama bir otomobilin bir yıllık maliyeti belli oldu. Otomobil sahibi olmak için belirli bir birikim gerekiyor. Ancak iş bununla da bitmiyor. Çünkü bir araba durduğu yerde bile masraf çıkarıyor. Hiç kontak çevrilmese bile kasko ve trafik sigortası, yıllık bakım ücreti, motorlu taşıtlar vergisi gibi kalemlerin ödenmesi gerekiyor.
BENZİNLİ VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MALİYET FARKI Benzinli bir otomobilde yıllık giderler yaklaşık 80.000 TL bandından başlıyor. Araç segmentine göre 100.000 TL seviyelerine kadar çıkabiliyor.
Elektrikli araçlardaysa yıllık maliyet ortalama 70-75.000 TL civarında hesaplanıyor. Evde şarj imkanı olan kullanıcılar için bu rakam daha da aşağı çekilebiliyor.
"BAKIM MALİYETİ 50 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR" Tamirci Orhan Atalan "Orta segmentteki bir aracın yıllık bakımı ortalama 20 ile 50 bin lira arasında değişir" dedi.
Bu nedenle otomobil satın alırken hem alım sırasındaki maliyetleri hem de araç sahibi olduktan sonraki masrafları iyi hesaplamak gerekiyor./ kaynak: TGRT, haber7
