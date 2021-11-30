  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Mumbar dolması tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Mumbar dolması tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Mumbar dolması nasıl yapılır? Tarifi ve püf noktası nedir?

Yeniakit Publisher
2021-11-30 19:07:00 - 2021-11-30 19:22:27
Mumbar dolması tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Mumbar Dolması İçin gereken malzemeler:

  • 2 kilo Bumbar
  • Kelle paça ve kibe
  • 1 kilo pirinç
  • 1 çorba kaşığı nane
  • 2 çorba kaşığı kırmızı pul biber
  • Karabiber, tuz
  • Terbiye Malzemesi;
  • 2 yemek kaşığı tuz
  • 5 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 çay kaşığı nane
  • 6 diş sarımsak

Mumbar Dolması Yapılışı:

Öncelikle mumbarları bol su ile iyice yıkıyoruz. Bıçak yardımıyla, üzerinde olan yapışkan şeyleri sıyırıyoruz. Fazla yağlarını kesip atıyoruz. Bağırsakların içerisine su bırakıp, diğer taraftan boşaltıyoruz bunu birkaç defa tekrarlıyoruz. Ayrı bir kapta pirinç, nane, pul biber, karabiber ve tuzu harmanlıyoruz. Temizlediğimiz bumbarların ve kibelerin içine hazırladığımız harcı dolduruyoruz. Daha sonra ağızlarını dikiyoruz. Çok doldurmayın ki yumuşak olsun içi iyi pişsin. Mumbarların dış kısımlarını, bir kez daha tuzlu suyla yıkayın ki, kalıntılar kalmasın. Terbiye malzemesinin hepsini, bir tencerede karıştırın. Tencerenin içine bumbarları yerleştirin. Bol su aktarın ki dibi tutmasın. Sıcak olarak servis edebilirsiniz.Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Bumbarları alırken beyaz olmasına dikkat ediyoruz. Piştikten sonra tavada, kızgın zeytinyağında kızartabilirsiniz. Bağırsağın pişip pişmediğini çatal batırarak anlayabilirsiniz.

Mumbar nedir?

Mumbar, koyunun kalın bağırsaklarının iç harç ile doldurulmasıyla yapılan bir çeşit dolma türüdür. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinin büyük çoğunluğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illerinde yapılmaktadır.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
F-35’in düşme anı! Görüntüler gündemi sarstı
Gündem

F-35’in düşme anı! Görüntüler gündemi sarstı

Kasım ayının başlarında Akdeniz’e düşen İngiliz F-35 savaş uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı.
Türk SİHA'larının iletişimine milli dokunuş!
Teknoloji

Türk SİHA'larının iletişimine milli dokunuş!

Türk SİHA'larının en kritik parçalarından biri olan anten sistemleri yerli ve milli imkanlarla üretildi. "Söz konusu antenleri hali hazırda ..
Zillet ittifakı çatırdıyor... Selvi: İyi Parti CHP'den rahatsız!
Siyaset

Zillet ittifakı çatırdıyor... Selvi: İyi Parti CHP'den rahatsız!

Gazeteci Abdulkadir Selvi, İyi Parti'nin, ittifak ortağı CHP'nin bazı tavırlarından rahatsız olduğunu söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay