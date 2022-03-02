Mumbar dolması hayvanın neresinden yapılır?

Mumbar dolması tarifi ve detayları sakatat tutkunları tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte mumbarın yapılışı ve pişirilmesiyle ilgili tüm detaylar…

Mumbar hayvanın neresidir?

Mumbar kelimesi Farsça'da 'bün' dışkı sözcüğünden 'bünbar' ve 'mübar' kalın bağırsak sözcüklerinden türemiştir. TDK'ya göre ise sığır, koyun, keçi vb. hayvanların kalın bağırsaklarıdır.

Mumbar Dolması Nasıl Yapılır?

2 adet patates

2 adet kuru soğan

1 demet maydonoz

2 bardak bulgur

1 avuç kadar reyhan

2 yemek kaşığı biber

domates salçası

bağırsak

sirke

kırmızı biber

pul biber

yeni bahar

sıvıyağ

Yemeği yapmak fazlasıyla zahmetli olmasına rağmen sonuç iştah açıcıdır. Post'un başındada belirttiğim gibi önceliğimiz temizlik olduğu için işe öncelikle bağırsakları temizlemekle başlamak iyi olucaktır.Bağırsakları yıkadıktan sonra oklavadan bağırsağı geçiriniz. Tekrar sudan geçirdikten sonra tabağa alınan bağırsakların iyice temizlenmesi için sirkeli ve tuzlu su içerisinde yaklaşık 2 gün (48 saat) bekletilir ve ardından bağırsakların uçlarını kıvırarak akan su altında ters çevrilmesi sağlanır. Bu sayede ters düz yapılıp ve bıçakla kazınarak temiz bir dolmalık bağırsak elde ederiz.

Dolmanın iç harcı için;

Patates ve soğanlar küp küp olarak doğranır. Maydonoz, baharatlar, salça, sıvıyağ eklendikten sonra dolmanın ana malzemesi bulgur ve dana kıyma eklenerek yoğurulur bu sayede bütün malzemeler birbirleriyle harmanlanacaktır. Bağırsaklara iç harcı kolaylıkla yerleştirmek için bağırsağın ucundan ters kıvrılarak dış kısmının birazı içe getirilir ve hazırlanan iç harç bağırsak içerisine doldurulur. Tekrar tuzlu suda temizlenerek yıkandıktan sonra tencere içerisine su ve biraz tuz eklenerek yaklaşık 40 dk kadar pişirilir. Tepsiye alınan mumbar dolmalarının üzerine eritilmiş tereyağı gezdirdikten sonra 15 dk’lığına 250 derecelik fırına gönderin. Kızararak güzel bir görünüme sahip olan dolmaları servis için tabaklara koyun.

Sakatat sevenlerin sıklıkla tükettiği mumbar lezzeti ve farklı görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kokoreç ve şırdan ile benzer özelliklere sahip olan mumbar iki ürünün karışımı gibi duruyor. Peki, mumbar nedir ve hayvanın neresidir?