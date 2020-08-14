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Ekonomi

MultiNet'liler Tepe Nautilus harcamalarında "yüzde 30 TatlıPara" kazanıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-14 10:59:31 -
MultiNet'liler Tepe Nautilus harcamalarında "yüzde 30 TatlıPara" kazanıyor

İSTANBUL(AA) - MultiNet yemek kartı sahipleri, Tepe Nautilus’ta her 30 TL ve üzeri harcamalarının yüzde 30’unu TatlıPara olarak geri kazanıyor.

MultiNet Up'dan yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla başlayan kampanyaya katılmak için Multinet Up’ın mobil cüzdanı MultiPay üzerinden kampanyalı noktayı seçmek ve “Bugün Buradayım” butonuna basmak yeterli. Haftanın her günü ve her saatinde geçerli olan kampanyadan gün içinde birden fazla kez yararlanılabiliyor.

1 TatlıPara’nın değeri 1 TL ile eşit. MultiNet’liler Tepe Nautilus’ta yer alan TatlıPara noktası restoranlarda yaptıkları harcamalarda kazandıkları TatlıPara’ları tüm Multinet Up üye iş yerlerinde harcayabiliyor.

Multinet Up, 2013 yılında devreye aldığı yemek kartı sektörünün ilk sadakat uygulaması TatlıPara ile bugüne dek toplamda 5 milyon TL’nin üzerinde TatlıPara dağıttı, ayda yaklaşık 110 bin TL TatlıPara dağıtmaya devam ediyor.

Kampanya 14 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak.

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