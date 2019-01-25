0553 313 94 23

Multinet Up'tan kitapseverleri mutlu edecek kampanya

31 Ocak'a kadar sürecek özel indirim kampanyası, tüm kitapsever Multinetlileri bekliyor

25 Ocak 2019 Cuma 12:52
Multinet Up'tan kitapseverleri mutlu edecek kampanya

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, yeni yılda farklı alanlarda kullanıcılarına sunduğu birbirinden ayrıcalıklı kampanyalara şimdi de Hepsiburada.com iş birliği ile devam ediyor.

Multinet Up açıklamasına göre, Multinet Up yeni yılı, gülümseten yepyeni bir kampanya ile daha renklendiriyor. Multinet kart sahipleri, Hepsiburada.com ile birlikte gerçekleştirilen kampanya kapsamında, alışveriş sitesindeki seçili kitaplarda yüzde 10 ekstra indirim kazanıyor.

Seçili kitaplardaki indirimlere ek olarak sunulan yüzde 10 indiriminden yararlanmak için Multinet Up’ın mobil uygulaması MultiPay üzerinden, tanımlı indirim kodunu almak yeterli.

31 Ocak'a kadar geçerli olacak kampanya, tüm kitapseverlere "iyi ki Multinetliyim" dedirtmeye devam ediyor. Multinet Up, kitap okumanın keyfini ikiye katlamak isteyen tüm üyelerini, bu okursever kampanyadan yararlanmaya davet ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 12:52
  1. Multinet Up

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İslam ahlakının özü hayadır"
    1. "İslam ahlakının özü hayadır"
    2. Tıp öğrencilerine "canlı cerrahi" kursu
    3. Avustralya Açık'ta finalin adı:..
    4. Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman,..
    5. Yemen'de domuz gribi ve salgın..
    6. Vapurlara ‘katil Türkler’ afişi astılar
    7. Memurun öğretmenin polisin maaşından..
    8. Türk bayrağına hakarete 3 yıl hapis
    9. İzmir cuma namazı saat kaçta? İzmir 25..
    10. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    11. "Kızım olmadan yaşayamam"
    12. İstanbul cuma namazı saat kaçta?..
    13. Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk hali..
    14. Ankara cuma namazı saat kaçta? Ankara..
    15. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve..
    16. TSK Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı..
    17. Çin'de alışveriş merkezinde patlama:1..
    18. İHH'dan Afrin'de her gün 10 bin kişiye..
    19. Müjdat Sezer, İstanbul İhracatçı..
    20. "Türkiye'nin Kerkük'te temsilcilik..
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”