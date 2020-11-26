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Ekonomi Multinet Up'a B2B Excellence Awards'ta 2 ödül
Ekonomi

Multinet Up'a B2B Excellence Awards'ta 2 ödül

Multinet Up Üst Yöneticisi Demirhan Şener: - "Yemek kartı çözümümüz MultiNet ile Yemek Kartı kategorisinde ödüle layık görülmek bu başarıyı taçlandırdı, ayrıca kıvanç verdi"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 11:39:26 -
Multinet Up'a B2B Excellence Awards'ta 2 ödül

İSTANBUL (AA) - Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, "B2B Memnuniyette Mükemmellik" kategorisinde "B2B Excellence Awards Büyük Ödülü", "Yemek Kartı" kategorisinde "Yılın En İtibarlı İş Ortağı" seçildi.

Multinet Up açıklamasına göre, Marketing Türkiye, Kuantum Araştırma ve Deloitte iş birliği ile hayata geçirilen B2B Excellence Awards'ın "Yılın En İtibarlı İş Ortakları" ödülleri, "B2B Marketing & Management Summit" kapsamında gerçekleştirilen ödül töreni ile sahiplerini buldu.

Kuantum Araştırma'nın Türkiye temsili 2 bin 800 işletmeyle yürüttüğü geniş kapsamlı araştırmada yapılan değerlendirmeler, "Mükemmellik Marka Modeli" adı altında "Bilinirlik Puanı", "Müşteriye Verilen Önem", "Tanıma ve Beğeni Puanı", "Mevcutta Markanın Tercih Durumu" olmak üzere 4 ana başlık altında 9 alt kritere göre yapıldı. B2B Excellence Awards'ın ödüllendirme mekanizması Deloitte'un uzmanlığıyla değerlendirildi.

Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, yemek kartı çözümü MultiNet ile yemek kartı kategorisinde birincilik ödülünü kazanırken, B2B Excellence Awards'ın öne çıkan kategorisi "B2B Memnuniyette Mükemmellik" kategorisinde büyük ödülün de sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Demirhan Şener, Multinet Up'ta hayatı kolaylaştıran yeni nesil çözümleri mükemmel müşteri deneyimi hedefiyle müşterilerine sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Multinet Up'ta 'Mükemmel çalışan deneyimi, mükemmel müşteri deneyiminin ön koşuludur' prensibi ile çalışıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın ve müşterilerimizin geri dönüşleri bizim için mutluluğun asıl kaynağı ve başarının en iyi ifadesi. Bununla birlikte hem B2B Memnuniyette Mükemmellik kategorisinde hem de yemek kartı çözümümüz MultiNet ile Yemek Kartı kategorisinde ödüle layık görülmek bu başarıyı taçlandırdı, ayrıca kıvanç verdi. Bu ödülleri Multinet Up'taki her bir çalışma arkadaşımız adına alıyor, bizi bu ödüle layık gören çok değerli paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

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