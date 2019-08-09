Mültecilerden sağlıkta katkı payı alınacak!

Resul Ekrem Şahan Ankara

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, Suriyeli mültecilerin toplumsal alana uyumu için önümüzdeki süreçte yapılması planlanan gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi. AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, toplumsal kaynaşmanın sağlanması için muhacirlerin eğitimine önem verdiklerine vurgu yaparak, Suriyeli muhacirlere 12 yıllık zorunlu eğitim gelebileceğini söyledi. Usta, “12 yıllık zorunlu eğitim üzerinde çalışmamız gerekiyor. Eğitimi çözdüğümüz zaman birçok şeyi halledebiliriz. Türkiye’nin kurallarına uyum sağlamaları kolaylaşacaktır” dedi.

Çalışma hayatında kayıt tutulmasını kolaylaştıracak adımlar atılmasının istismarcılara fırsat verilmemesi adına önemli gördüklerini belirten Leyla Şahin Usta, çalışan Suriyeli muhacir ve işverenlerin denetleneceğini ifade ederek, işgücü ve insan gücü noktasında toplum içerisinde ortaya çıkan haksız rekabetin önüne geçmek istediklerinin altını çizdi.

Göçmen Sağlığı Merkezleri vasıtasıyla hastanelerde oluşan muhacir yoğunluğunun azaltıldığına değinen Usta, Suriye’den gelen doktor ve hemşirelerle dil probleminin aşıldığını söyledi. Leyla Şahin Usta, mültecilerin ilk geldiği dönemde salgın ihtimalini göz önüne bulundurulup alınmayan katkı paylarının alınmaya başlayacağını belirtti.