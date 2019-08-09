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Mültecilerden sağlıkta katkı payı alınacak!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Suriyeli muhacir çocukların eğitiminin 12 yıl zorunlu eğitim kapsamına alınabileceğini ve sağlıkta alınmayan katkı paylarının alınmaya başlayacağını söyledi.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:42
Mültecilerden sağlıkta katkı payı alınacak!

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, Suriyeli mültecilerin toplumsal alana uyumu için önümüzdeki süreçte yapılması planlanan gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi. AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, toplumsal kaynaşmanın sağlanması için muhacirlerin eğitimine önem verdiklerine vurgu yaparak,  Suriyeli muhacirlere 12 yıllık zorunlu eğitim gelebileceğini söyledi. Usta, “12 yıllık zorunlu eğitim üzerinde çalışmamız gerekiyor. Eğitimi çözdüğümüz zaman birçok şeyi halledebiliriz. Türkiye’nin kurallarına uyum sağlamaları kolaylaşacaktır” dedi.

Çalışma hayatında kayıt tutulmasını kolaylaştıracak adımlar atılmasının istismarcılara fırsat verilmemesi adına önemli gördüklerini belirten Leyla Şahin Usta, çalışan Suriyeli muhacir ve işverenlerin denetleneceğini ifade ederek, işgücü ve insan gücü noktasında toplum içerisinde ortaya çıkan haksız rekabetin önüne geçmek istediklerinin altını çizdi.

Göçmen Sağlığı Merkezleri vasıtasıyla hastanelerde oluşan muhacir yoğunluğunun azaltıldığına değinen Usta, Suriye’den gelen doktor ve hemşirelerle dil probleminin aşıldığını söyledi. Leyla Şahin Usta, mültecilerin ilk geldiği dönemde salgın ihtimalini göz önüne bulundurulup alınmayan katkı paylarının alınmaya başlayacağını belirtti.


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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:42
  1. Ankara
  2. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı
  3. AK Parti
  4. Suriyeli
  5. AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
  6. Suriyeli muhacir

YORUM YAZ

  • Bekir YamaçBekir Yamaç49 dk önce
    Katkı payları alınsın ya da alınmasın. Bu önemli değil, bu kişilerin ivedilikle boşalttıkları ülkelerine dönmeleri elzemdir. Bize yük olmalarının yanında kuzey Suriye'deki Kürt terör devletinin önünü açmaktadırlar. Hiç zaman kaybetmeden sevk işlemleri başlatılmalıdır. Geçen her gün Türk milletinin aleyhinedir. Elimizi çabuk tutmalıyız. Bir yandan Beşar Esad sünnilerden kurtulmanın mutluluğunu yaşarken, diğer taraftan Avrupa parasıyla Türkiye'yi tampon bölge yapmanın başarısını kutlamaktadır. Esad ve Avrupa ülkeleri aptal olmalılar ki biz 6 milyona yakın sığınmacıyı hemencecik kabul edebiliyoruz. Onlar ise ya gönderiyor ya da sınırlarını kapatıyor. Artık, bu kahramanlıktan vazgeçelim ve kendi vatandaşlarımızla ilgilenelim. Çözüm sığınmacıların gönderilmelerindedir. Zaten statüleri "GEÇİCİ" şeklindedir. Geçici iseler neyi bekliyoruz? Yok, beklediğimiz güvenli bölge ise Suriye'de güvenli bölgeler mevcut. Bunu yapabiliriz. Ne yazık ki yetkililerimiz hala entegrasyondan, uyumdan vs.den bahsediyorlar. Siz hiç Arap topluluklarının asimile ya da entegre olduğunu duydynuz mu? Baskın kültürler asla entegre olmazlar. Aksine sizi asimile ederler. Biz halen ülkemizin belli bir bölgesini entegre edememişken, bir de Suriye’lileri mi entegre edebileceğimizi nasıl düşünebiliriz? Gelecekte torunlarımızın sıkıntı çekmesini istemiyorsak, zaman kaybetmeden gereği yapılmalıdır.
  • AgaAga1 sa önce
    Kabul edelim bunlar artık asla gitmez kimseyi de kandırmayalım en çok 20 yıl sonra nur topu gibi büyüyen yeni bir sorunuzum olacak suriyeli siyaset. Üstelik türkiyenin 1800 lerden beri gelişen kültürünü mahvedecekler

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