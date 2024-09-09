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Gündem “Mülteciler ülkelerine gitsin” diyen soytarılar! Karılarınız mı gelip bahçemizdeki fındığı toplayacak?
Gündem

“Mülteciler ülkelerine gitsin” diyen soytarılar! Karılarınız mı gelip bahçemizdeki fındığı toplayacak?

Yeniakit Publisher
2024-09-09 17:52:00 -
"Mülteciler ülkelerine gitsin" diyen soytarılar! Karılarınız mı gelip bahçemizdeki fındığı toplayacak?

Gazetemiz yazarlarından İdris Günaydın bu gün yazdığı “Bir fındığın içini” başlıklı yazısında fındık toplamak için yerli işçinin bulunmadığını bu yüzden Giresunlular fındıklarını yabancı ülkelerden gelen öğrenci ya da mültecilere toplattıklarını yazarak ülkemizdeki mültecilerin gitmesini isteyenlere çok sert çıkıştı. İdris Günaydın, Mülteciler gidince : “Sizin evlatlarınız, karılarınız mı gelip bahçelerimizde fındığı toplayacak?” diye seslendi.

Bu sene Giresun’da amele sıkıntısı yaşandı. Eskiden fındık toplamak için sıraya giren insanlar, refah seviyelerinin yükselmesiyle olsa gerek fındık toplamak gibi ağır ve meşakkatli  işlerle uğraşmaz oldular. Zor durumda kalan fındık üreticileri ise fındıklarını dışarıdan gelen yabancı işçilere toplatmak zorunda kaldılar.

Giresunlu fındık üreticilerinin sorununu gündemine alan yazarımız İdris Günaydın “Bir fındığın içini” başlıklı yazısında  şöyle dedi;

 

MÜLTECİLER OLMASAYDI

Bu yıl da fındığımızı tamamen il dışından, ülke dışından insanlara toplattık. Afganlılar, Sudanlılar, Iraklılar, Suriyeliler, Moritanyalılar, Lübnanlılar, Çadlılar… Başka hangi ülkeden vardı bilmiyorum. Bu ülkelerden öğrenci veya mülteci fındığımızı topladı. Yine de işçi sıkıntısı çektik. İşçi yok. Fındık çabucak döküldü ve çec oldu. Bunun anlamını bilen bilir. Çürümeye başladı. Derken yağmur yağmaya başladı. Fındığını patoza verenler kurutma derdiyle malül, vermeyenler toplama derdiyle!

 

Şimdi “mülteciler ülkelerine gitsin” diyen soytarılara soruyorum: “Sizin evlatlarınız, karılarınız mı gelip bahçelerimizde fındığı toplayacak?” Şunu kabul edin artık. Köpeklerin havlaması bulutlara zarar vermez. Türkiye bir uluslararası vatandaş ülkesidir. Mülteci olmayanlar bu ülkenin gerçek sahibi, diğerleri de mülteci veya çalışan!

Bu gerçeği görün. Göremiyorsanız körsünüz…

Bugünkü mültecilerle uğraşacağınıza 1927 yılında çıkarılan soyadı kanunuyla kimlikleri gizlenen sekiz yüz bin Ermeni, iki yüz bin Yahudi ile uğraşın. Çünkü onlar kanımızı emiyorlar. Vesselam.

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