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Aktüel Mülteci çocukların gözünden "Bir de Buradan Bak" sergisi yarın açılacak
Aktüel

Mülteci çocukların gözünden "Bir de Buradan Bak" sergisi yarın açılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-29 14:46:58 -
Mülteci çocukların gözünden "Bir de Buradan Bak" sergisi yarın açılacak

İSTANBUL (AA) - Kalyon Kültür'ün Her Yerde Sanat Derneği iş birliğinde gerçekleştirdiği yeni sergisi "Bir de Buradan Bak", yarın açılıyor.

Nişantaşı Taş Konak'ta Kalyon Kültür binasında açılacak sergi, farklı yaşlardan ve etnik kökenlerden gelen, çoğunluğu mülteci çocukların çektikleri analog fotoğraflara odaklanıyor.

Fotoğrafçı Serbest Salih tarafından yürütülen Darkroom projesi kapsamında hazırlanan sergi, çocukluk dönemini ve çocukların bakışını yine çocukların gözünden yansıtıyor.

Her Yerde Sanat Derneği, Mardinli çocuklarla mülteci çocuklara sanatsal bir buluşma alanı sunma amacıyla 2012'den beri çalışmalarını sürdürüyor.

Küratörlüğünü Sezgi Abalı ve Sinan Eren Erk’in üstlendiği sergi, 3 Ocak 2021'e kadar pazartesi hariç her gün 11.00-19.00 gezilebilecek.

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