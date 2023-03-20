Mülk sahibi olanlar aman dikkat! Flaş hamle... Kararını duyurdu

Kira geliri olan vatandaşlar için kritik ay geldi. Kira gelir beyannamelerinin verilmeye başlandığını ifade eden yetkililer, bilinmesi gereken tarihleri ve vergi hesaplarını ortaya koydu.

Türkiye gazetesine göre; Mart ayının gelmesi ile birlikte kira gelir vergisine ve kira beyannamelerine ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Mülk sahipleri, kira beyannamelerinin ne zaman ve nereden verileceğini, vergi muafiyet sınırlarını araştırmaya başladı. Yetkililer, konuya ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulunarak mülk sahiplerini bilgilendirdi.

Konut, arsa, arazi, iş yeri sahiplerinin sık sık araştırdıkları konular arasında yer alan kira gelir vergisi son ödeme tarihi, mart ayının tamamlanmasına günler kala arama motorlarında öne çıkmaya başladı. 2022 yılında kira geliri toplamı 9 bin 500 TL’nin üzerinde olan kişilerin yükümlü tutulduğu bu ödeme kalemi adına bu sene yapılmış olan değişiklikler merak konusu oldu.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre kişi sahip olduğu gayrimenkulleri başkalarına kiralar ve kira geliri elde eder ise bu gelir “kira vergisi” olarak değerlendirilir. Konut, arsa, arazi ve iş yeri gibi alanlar için kiraya verilmeleri durumunda kira vergisi alınır.

1 Ocak 2022 tarihli 317 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği gereğince 2022 yılı için elde edilmiş olan kira gelirleri için muafiyet sınırı 9 bin 500 TL olarak belirlenmiştir. Kira gelirlerinin toplamı 9 bin 500 TL’nin altında olanlar, bu vergi türünden muaftır. Beyana tabi kira gelirleri 70 bin TL’yi aşmış olan vatandaşlar için elde edilen iş yeri kira geliri beyanname verme sınırı 70 bin TL olarak belirlenmiştir.

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KİRA GELİR BEYANNAMESİ NE ZAMAN VE NEREDEN VERİLİR?

Kira gelir beyannamesi, ikametgah adresinde yer alan vergi dairelerine verilebilir. Ayrıca e- Devlet sistemi aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfası üzerinden “Hazır Beyan Sitemi” bağlantısı ile beyannameler doldurulabilir. 1 Ocak- 31 Aralık dönemine ait olan beyanlar için tarih 1- 31 Mart 2023 olarak belirlenmiştir.