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Spor Muleka attı Azerbaycanlı spiker gündem oldu
Spor

Muleka attı Azerbaycanlı spiker gündem oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-19 15:50:00 -

Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, Neftçi Bakü ile karşılaştı. Maçı anlatan Azerbaycanlı spikeri ise yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çekti.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılaştı.

Rövanş maçında 2-1, toplam skorda Neftçi Bakü'yü 5-2'lik skorla eleyen Beşiktaş, adını play-off'a yazdırdı.

Siyah beyazlı ekibin gollerini Aboubakar ve Muleka attı.

Beşiktaş'ın play-off'taki rakibi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev oldu.

Bu maçta Azerbaycanlı spikerin Muleka'nın attığı gole tepkisi çok konuşuldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Spikerin konuşması sosyal medyada gündem olurken, Muleka'nın düşe kalka attığı gole, "Muleka yıkılır, kalkır topu götürür ve gol vurur. Bu seviyede karşılaşmalarda böyle top bırakma olmaz." tepkisini verdi.

Kaynak: Yeniçağ

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