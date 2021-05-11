Mükemmel zeytinyağlı sarma tarifi | Yaprak sarma nasıl yapılır?

Birkaç sene öncesine kadar büyükler sık sık ‘Ah nerede o eski bayramlar, nerede o eski ramazanlar’ der geçmişteki gelenekleri yeni kuşaklara aktarırlardı. Son iki yılda ise yediden yetmiş yediye herkes ‘Ah nerede o bayramlar?’ demeye başladı. Koronavirüs salgını sebebiyle evlere kapandığımız, sevdiklerimizden uzak kaldığımız şu günlerde pek çok kişi çekirdek ailesiyle de olsa gelenekleri yaşatmak istiyor. Hanımlar baklavalar, sarmalar hazırlayarak bayramları yad etmeye çalışıyor. Bayramların olmazsa olmaz ikramlarından biri de zeytinyağlı yaprak sarmadır. Bu leziz yemeği hazırlamak isteyenler ise ‘anne usulü’ tarifleri merak ediyor. İşte, tam ölçülü denenmiş yaprak sarma tarifi.

Mükemmel zeytinyağlı sarma tarifi

Malzemeler:

300 gram asma yaprağı

4 yemek kayığı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

1 adet limon

İç malzemesi:

Yarım su bardağı zeytinyağı

3 adet soğan

1,5 su bardağı pirinç

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı tarçın

Yaprak sarma nasıl yapılır?

Öncelikle üç adet soğanı rendeleyin.

Yarım su bardağı zeytinyağında soğanı kavurun. Ardından dolmalık fıstığı ekleyin.

5-10 dakika kadar suda bekletip süzdüğünüz pirinci tencereye alın.

Pirinci birkaç dakika kavurduktan sonra kuş üzümü ve baharatları ekleyin.

Tencereye bir su bardağı sıcak su ekleyin ve ocağın altını kısın.

Salamura yaprak kullanacaksanız; yaprakları en az 3-4 saat bekletin. Suyu ise ara ara değiştirmeniz önemli.

Yaprakları sarmadan önce ise yaprakları 5 dakika kadar kaynar suda bekletmeniz gerekiyor.

İç harç suyunu çektikten sonra sarma işlemine geçebilirsiniz.

Tencerenin altına birkaç tane yaprak serin üzerine sarmaların dizin.

1,5 su bardağı sıcak suyu tencereye ekleyin.

Yaprakların üzerine limon dilimleri yerleştirip, zeytinyağı gezdirin.

Su kaynayana kadar ocağın ısısı yüksek sonrasında ise en kısıkta olmalı.

Yaklaşık 35-40 dakika içinde sarmalarınız pişmiş olacak.

Afiyet olsun.