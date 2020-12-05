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Teknoloji Mükemmel sıvının sesini kaydettiler
Teknoloji

Mükemmel sıvının sesini kaydettiler

Bilim insanları, kuantum seviyesinde sürtünmeye sahip olan 'mükemmel' bir sıvı oluşturarak sesini kaydetmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 04:56:00 -
Mükemmel sıvının sesini kaydettiler

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları laboratuvar ortamında gerçekleştirdikleri bir çalışma sonucu mükemmel bir sıvı oluşturarak sesini kaydetmeyi başardı.

Çalışma kapsamında, sesin gaz içinde ne kadar hızlı dağıldığını ölçmek için binlerce ses dalgası analiz edildi.

Analizler sonucu, oluşturulan sıvının ses difüzyonunun, 'kuantum' miktarda sürtünme ile tanımlanacak kadar düşük olduğu tespit edildi. Çalışma, farmiyon gazının mükemmel bir akışkan gibi davrandığını ve evrensel olduğunu ortaya koydu.

MIT'de görevli fizik profesörü Martin Zwierlein, yıldızdaki rezonans frekanslarının gazdakine benzer olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

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