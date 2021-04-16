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Dini Bilgiler Mukabele hangi kanalda? Ramazan’da mukabele nedir?
Dini Bilgiler

Mukabele hangi kanalda? Ramazan’da mukabele nedir?

Ramazan ayına girilmesiyle birlikte oruç ibadetlerine başlayan Müslümanlar, mukabelenin ne demek olduğunu ve televizyonda mukabelenin olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, mukabele hangi kanalda? Ramazan’da mukabele nedir?

Yeniakit Publisher
2021-04-16 16:24:00 -
Mukabele hangi kanalda? Ramazan’da mukabele nedir?

Mukabele; karşılık vermek, karşılıklı okumak, yüz yüze olmak anlamlarına gelir. Bu anlamların yanı sıra mukabele, Ramazan ayı boyunca camilerde ve evlerde toplu olarak Kur'an okumak anlamına da gelmektedir.

Mukabele, halk arasında İslam dininin kutsal kitabı olarak kabul edilen Kur’an-ı Kerim’i ezberden ya da yüzüne bakarak okuyan bir kişiyi takip etmek olarak bilinir. 

Mukabele nasıl yapılır?

Mukabele geleneği Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilir. İki kişiyle yapılabileceği gibi kalabalık bir grupla da yerine getirilen Mukabele sırasında Kur’an-ı Kerim okunurken dinleyen kişilerin sessiz olmaları gerekir.

Mukabele hangi kanalda?

2021 Ramazan ayında mukabele her gün saat 15.00'te Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi kanalı olan Diyanet TV'de izleyici ile buluşmaktadır.

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