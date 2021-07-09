Müjdeli haber! Marmara yüzeyinde toplanacak müsilaj kalmadı

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Marmara Denizi’ndeki müsilaj seferberliğinde 30 gün geride kalırken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizde ikinci ayımızın ilk gününü de geride bıraktık. Marmara Denizi'mizde 8 Temmuz günü de toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle temizleme çalışması yapılmadı” dedi.

Müsilaj temizliği siyaset üstü bir konu

Müsilaj temizliğinin bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda sürdüğünü ifade eden Kurum, “Müsilaj temizliği siyasetüstü bir konudur ve biz çalışmalarımızı, bilim insanlarımızın görüşleri doğrultusunda sürdürüyoruz. Müsilaj olmadığı günlerde çalışma yapılmamakla birlikte, müsilajın görülmesi halinde çalışmalarımıza yine aynı kararlılık ve azimle devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

162 işletmeye 20 milyon 464 bin TL idari para cezası uygulandı

Kurum, "Denetimlerimizin otuz birinci gününde toplam; 9 bin 770 denetimi tamamladık. Mevzuata uymayan 162 işletmeye 20 milyon 464 bin TL idari para cezası uyguladık. 2 bin 448 atık su numunesini çevre laboratuvarlarımızda inceledik. Marmara'mız her gün daha temiz" ifadelerini kullandı.