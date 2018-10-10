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Müjde verildi! O köye doğalgaz geliyor

Gümüşhane'nin kent merkezine yakın bir köy olan Akçakale'de doğalgaz çalışmaları başlatıldı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 17:54
Müjde verildi! O köye doğalgaz geliyor

Geçtiğimiz ocak ayında yapılan referandumla Gümüşhane kent merkezinin 14.mahallesi olan Akçakale’de doğalgaz çalışmaları başladı.

Kent merkeziyle bitişik durumdaki Akçakale köyünün geçtiğimiz ocak ayındaki referandum ve diğer yasal süreçlerinin tamamlanmasının ardından mahallede altyapıya yönelik çalışmalar Belediye Başkanlığı tarafından başlatıldı.

Altyapı çalışmaları kapsamında mahalleye doğalgaz sağlayacak olan bin 500 metre uzunluğundaki hatta imalatlar başlarken, ilk etapta 20 haneye doğalgaz verilecek.

"Akçakale gözde ve örnek bir mahallemiz olacak"

Gümüşhane-Bayburt Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürü Rahime Meydan’la birlikte yapılan çalışmaları inceleyen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, muhtar Ali Şişman ve köy halkına teşekkür ederek, Akçakale’nin mahalle olması sürecinde vatandaşlara doğalgaz, altyapı, kanalizasyon, su, aydınlatma ve benzer işlere Belediye olarak başlayacaklarını söylediklerini hatırlattı ve “Gümüşhanemizin 14.mahallesi olan Akçakale mahallemizde altyapı olarak ilk etapta doğalgazla başladık. Doğalgaz firmasının müdürü Rahime Meydan ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu yıl 1,5 kilometre hat ile 20 haneye doğalgaz gidecek. Akçakale şehrimizin en güzel ve en değerli mahallelerinden birisi olacak. Üniversiteye yakın bir bölgede burası. Buranın yeni imar planı ve halihazırını yapacağız. Gözde ve örnek bir mahallemiz olacak. 2019’da burayı daha farklı bir şekilde imar edeceğiz” dedi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 17:54
  1. Bayburt
  2. Gümüşhane
  3. Akçakale Köyü
  4. doğalgaz

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