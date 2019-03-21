Müjde için erken ama ümitliyiz! 2 gemiyle yılda 4 sondaj

Türkiye’nin petrol arama çalışmaları hakkında bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Alanya’nın ardından Adana açıklarında ikinci kuyuda sondaj çalışmalarına başlandığını açıkladı. Bakan Dönmez, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hedef 6 bin metreye ulaşmak

İlk sondaja ekim aylarında Alanya’da başladıklarına işaret eden Dönmez, “Şu anda hemen hemen artık son virajdayız diyebiliriz. 6 bin metreye ulaşmayı hedefliyoruz. Mart ayı sonu itibarıyla da 6 bin metre derinliğe ulaşmış olacağız. Şu anda tabii özellikle son metrelerde teknik olarak orada birtakım testlerin yapılması gerekiyor. Daha dikkatli, daha yavaş çalışmayı gerektiren bir bölümdeyiz. Bugünlerde var veya yok bilgisini paylaşmak çok sağlıklı olmaz ama gönül ister ki ilk sondajda bu işi yapalım” dedi.

Dönmez, Mersin açıklarında da sığ deniz çalışmaları yapıldığını kaydederek, “İlk kuyumuzu açtık, orada bazı emareler var ama ekonomik bir rezerve ulaşamadık. Çok yakın bir yerde, Adana açıklarında ikinci bir kuyuya daha başladık. 4 bin 500 metre civarında bir sondaj derinliği hedefimiz var. Şu anda bu çalışma Kuzupınarı bölgesinde, orada da var mı yok mu bilgisine ulaşmış olacağız. Hem sığ denizde hem derin denizde devam ediyoruz çalışmalarımıza. Müjde için erken ama süre vermeyelim. Bu operasyonlar 4-5 aylık bir süreç. Bizim hedefimiz iki gemiyle yılda 4 sondaj yapmak” diye konuştu.

İşbirliklerimiz olabilir

Türkiye’nin hidrokarbon aramalarında çeşitli uluslararası iş birlikleri olabileceğini dile getiren Dönmez, “Geçmişte Karadeniz’de birtakım iş birlikleri oldu uluslararası petrol şirketleriyle. Bugün de o şirketlerin bir kısmıyla görüşüyoruz. Hem Akdeniz için hem de Karadeniz için işbirliklerimiz olabilir” açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) ilişkin ortaklık konusunun zaman zaman gündeme geldiğini belirterek, “Bu süreci Rosatom kendisi yönetiyor. Türkiye’den ortak arandığı ifade edilmişti. Rosatom olmazsa ‘bunu tek başımıza da yapabiliriz’ diyor. Netleşen bir şey yok” ifadesini kullandı.

Döviz kuru ve petrol fiyatları

Türkiye’de akaryakıt fiyatlanmasının döviz kuru ve petrol fiyatlarına bağlı olduğunu anlatan Dönmez, bunların yanı sıra rafinaj ve diğer maliyetlerin de fiyatlara eklendiğini söyledi.

Dönmez, akaryakıt sektörünün serbest piyasa kurallarının sağlıklı işlediği sektörlerden biri olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin son dönemde Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ve TürkAkım gibi enerji arz güvenliğini güçlendirecek yeni projelere imza attığını aktaran Dönmez, Türkiye’nin bu yeni boru hatları ile beraber, bölgede bir enerji ve ticari merkezi haline geleceğini vurguladı.

Adaylar ‘gaza geldi’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seçim kampanya döneminde, bazı adayların “hayal mahsulü” vaatlerde bulunduğunu ifade ederek, bunların doğru olmadığını aktardı. Doğal gazın 81 il ve 510 yerleşim birimine ulaştırıldığını kaydeden Dönmez, “Kampanya döneminde bazı adayların sorumluluk alanlarında olmayan konularda vaatlerde bulunduklarını gözlemleyebiliyoruz. Bazı yerlerde adaylar, gaz getireceğiz diyorlar. Bunlar doğru değil. Şu an 81 ile, 510 yerleşim birimine doğal gazı ulaştırmış olduk. Tabi ki talep hakkı var. Vatandaş talep ediyor ama nihai karar belli mekanizmalarla değerlendirildikten sonra oluşuyor. Nihai olarak bunun ekonomik ve teknik değerlendirilmesi, karar verilmesi bir plan dahilinde gerçekleşiyor” diye konuştu.