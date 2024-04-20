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Ekonomi Müjde gibi müjde! O ülkenin milyonerlerini Türkiye'ye getirme kararı aldılar
Ekonomi

Müjde gibi müjde! O ülkenin milyonerlerini Türkiye'ye getirme kararı aldılar

Yeniakit Publisher
2024-04-20 18:59:00 -
Müjde gibi müjde! O ülkenin milyonerlerini Türkiye'ye getirme kararı aldılar

Rus tur operatörü FUN&SUN, zengin Rus vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek için kolları sıvadı.

Rus tur operatörü FUN&SUN, Red Wings Havayollarına ait SSJ-100 tipi yüzde 100 business class jetle Moskova’dan Bodrum ve Antalya’ya turist getirecek.

Rus tur operatörü FUN&SUN, Red Wings Havayollarına ait SSJ-100 tipi yüzde 100 business class jetle zengin Rus turistleri Antalya ve Bodrum’a getirecek. 18 Mayıs’ta başlayacak olan Antalya uçuşları haftada frekans olarak yapılacak. Rixos Hotels partnerliğinde yapılacak uçuşlar Ekim ayının ortasın kadar devam edecek. Tatilinde Rixos Otellerini tercih eden misafirler Premium Jet ile uçacak.

14 Haziran itibariyle başlayacak Bodrum uçuşları 10 günde bir yapılacak ve Eylül ayının ortasına kadar devam edecek. FUN&SUN, Bodrum’a gidecek premium misafirlerine ise bölgede hizmet verdiği 22 premium otelde konaklama imkanı sunacak.

Uçuşların yapılacağı Premium Jet’te 2023 yılında baştan sona yenilenmiş 50 adet business class koltuk bulunuyor. Misafirlerine 25 kilogram bagaj hakkı tanıyan şirket, yolcularına ayrıca multimedya tablet ve kulaklık da verecek. Sıcak ve soğuk yiyeceklerin yanı sıra alkollü ve alkolsüz üst segment içeceklerin servis edileceği uçuşlara dahil olan yolcular Moskova, Antalya ve Bodrum’da Business Lounge hizmetinden de faydalanacak.

Antalya Bodrum havalimanlarında özel olarak karşılanacak olan yolculara hediyeler verilecek ve rehberlerin de bulunduğu özel transferlerle otellerine gönderilecek.
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