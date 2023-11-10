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Ekonomi Müjde! 5 bin lira ödemeleri yarın başlıyor
Ekonomi

Müjde! 5 bin lira ödemeleri yarın başlıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-10 17:03:00 - 2023-11-10 17:22:41
Müjde! 5 bin lira ödemeleri yarın başlıyor

Çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarındaki tek seferlik ikramiye ödemelerine 11 Kasım itibarıyla başlanacak.

Edinilen bilgiye göre, gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere verilecek olan 5 bin liralık tek seferlik ikramiye, 11 Kasım’da ödenmeye başlanacak. Bu tutarın aylıktaki hisseye göre dul ve yetimlere ödemesi de yine aynı tarihte gerçekleşecek.

SSK emeklilerinden aylık ödeme günü 17, 18, 19 olanlara 11 Kasım'da; 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım'da; 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım’da ödeme yapılacak.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise ikramiye ödemesi 14 Kasım'da yapılacak.

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