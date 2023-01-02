Müjdat Gezen'den yeni edepsizlik! Haddini bil, haddini

Ekranlarda kimsenin iplemediği Müjdat Gezen, Cumhuriyet gazetesinde yazdığı saçma sapan yazılarla dikkat çekmeye çalışıyor...

Son yazısında, aynı anda hem Ekrem İmamoğlu hem de Uğur Dündar güzellemesine imza atan Gezen, 20 yıldır her seçimde tokat yediği AK Parti'ye sataşmayı da ihmal etmedi.

Gezen, "Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Avrupa’nın belli başlı kentlerinin belediye başkanları ile buluştu. Toplantıda canım kardeşim Uğur Dündar da vardı. Ekrem Başkan Floransa belediye başkanına Uğur’u tanıtırken “maestro” diye takdim ediyor. Floransa belediye başkanı: “Hangi orkestra” diye soruyor... Uğur gerçekten maestrodur. Çünkü bir TV kanalının haber kadrosunda olup orayı yönetmek, falsosuz bir yönetim ister. Bir enstrümanın çatlak ses çıkarması bütün orkestrayı bozuverir. Uğur Dündar, bunca yıl kendi mesleğinde hep saygın işler yaptı. İlkeleri için ödün vermedi. Kimse namusuna, ilkeli duruşuna tek söz edemedi. O nedenle “maestro” lakabı ona yakıştı. Bundan sonra öyle sürsün isterim.

EY İKTİDAR!

Sanıyorsunuz ki İstanbul halkı, Ekrem İmamoğlu’nu size yedirecek. Boşuna umutlanmayın. Bu kadar farkla seçilen bir başkanını bu halk size neden yedirsin ki?... Bizim elimiz ampul mü topluyor?... Bundan size ekmek çıkmaz, sonunuz yine hüsran olur. Milleti tahrik etmeyin. Amacınızı anlıyoruz ama biz de bu şehirde oy kullanmış seçmenleriz. Siz kıskançlıktan çatladığınız için İmamoğlu’nu götürmek istiyor olabilirsiniz. Peki bizim oylarımız ne olacak?... Ben kendi oyumu size yedirmem haberiniz olsun. Diyebilirsiniz ki: “Sen kimsin lan, sanatçı müsveddesi?” İşte o zaman müsvedde olmaktan çıkıp aslım olurum.

(...)

SEÇİMDE NELER OLUR?

Yıllarca TBMM’ye harcama raporlarını göndermeyen Sayıştay, İstanbul gibi, Eskişehir gibi, İzmir gibi belediyelere (yani AKP’nin kaybettiği illere) baskı yapıyor. KORKUTMA- KIŞKIRTMA-KUŞATMA... Yeni dönem seçimlere yine bu çalışmalarıyla girecekler. Ama korkunun ecele yararı yoktur ki. Geldiler gidiyorlar, gerçek bu işte. Efendi gibi gidin hiç olmazsa..."