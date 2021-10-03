Müjdat Gezen hayranı gazeteciden bomba ifşaatlar

Müjdat Gezen’e sempatim var diyen Ahmet Hakan, Müjdat Gezen’in şakşakçılık peşinde olduğunu belirterek kendisi hakkında bomba tespitlerde bulundu.

Ahmet Hakan bugünkü yazısında, Müjdat Gezen’in hükümet aleyhine yaptığı açıklamalarını eleştirdi. Gezen’in “Onlar Mehter Marşı’yla gidecekler, biz de İzmir Marşı’yla geleceğiz ve Geldikleri gibi giderler” sözlerini şu sözlerle eleştirdi.

Hakan, "Atatürk’ün düşman ordularıyla ilgili olarak söylediği “Geldikleri gibi giderler” sözünü, mevcut iktidara uyarlamış.

Bütün bunlardan ne çıkar?

Ne çıkacak?

"Asıl amacı insanları kutuplaştırma"

Muazzam bir kutuplaştırma çabası çıkar.

Oysa 20 yıldır yaşadıklarımız bize şunu gösterdi:

Türkiye’de kutuplaşma, muhalefete değil iktidara güç kazandırıyor.” ifadelerini kullandı.

"Müjdat Gezen hala alkış peşinde"

Ahmet Hakan köşesinde, Müjdat Gezen’in hala alkış peşinde koştuğunu belirterek ülkede kutuplaşmaya neden olduğunu da belirtti. İşte Ahmet Hakan’ın Müjdat Gezen hakkındaki ifşaatleri;

İktidara yönelik eleştirel tutumu olanlar, Müjdat Gezen’in yaklaşımlarına benzer yaklaşımları görünce...

Derhal iktidara yönelik eleştirel tutumlarını paranteze alıyorlar ve her şeye rağmen iktidar cephesinde yer almaya karar veriyorlar.

Durum böyle olduğu halde...

Müjdat Gezen ve Müjdat Gezen gibiler neden kutuplaştırmaya omuz veriyor olabilirler?

Aklıma tek bir neden geliyor.

O da şu:

Sanırım alkış istiyorlar.

Kimden istiyorlar alkışı?

Kendileriyle aynı duygu dünyasında olan kalabalıklardan... Yani kendi mahallelerinden.

- Biz ve onlar ayrımı yaparak.

- Rövanş hülyaları görerek.

- Erken zafer naraları atarak.

- Mehter Marşı’nın karşısına İzmir Marşı’nı çıkararak.

- “Onlar gidecek biz geleceğiz” diye bağırarak.

Alkışı kapıyorlar.

Ama kaptıkları o alkış, iktidar cephesinin bütünleşmesine ve dağılmamasına yol açıyor, farkında değiller.

Ya da farkındalar ama kendilerini durduramıyorlar.

Neyse... Neyse...

Ben asıl işin şu kısmındayım:

60 yıldır alkış alan ve alkışa doymuş olan Müjdat Gezen’in hâlâ alkış peşinde koşmasına ne demeli?