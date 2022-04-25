Mühürlenmemiş gözler için işte fark! Emekliye ne ikramiyesi, maaş bile ödeyemiyorlardı

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Yaklaşan Ramazan bayramı ile birlikte işçi ve memur emeklilerine, bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu.

Buna göre; işçi emeklilerinin ikramiyeleri 27-28 Nisan'da, Bağkur emeklilerinin ikramiyeleri 29 Nisan'da, memur emeklilerinin ikramiyeleri de 29 Nisan'da ödenecek.

Hem maaş hem ikramiye!

Tüm emeklilere, bayram ikramiyelerinin dışında, Mayıs ayı maaşları da 29 Nisan günü bayramdan önce verilecek.

Ne ikramiyesi! Maaş ödeyemiyorladı

Yaklaşan bayram öncesinde, AK Parti iktidarı ikramiye ile birlikte emeklilere maaşlarını da yatırırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, SSK Genel Müdürü olduğu dönemde, tarih yaprakları 8 Mayıs 1994'ü gösterirken, "Kurban Bayramı öncesi işçi emeklilerine maaş ödeyemeyeceğiz." açıklaması akıllara geldi.

Kapı kapı dolaşıp, her türlü yalana başvurarak iktidar olmayı hayal eden Kılıçdaroğlu, 1994'te değil ikramiye maaş bile ödeyemezken, bugün AK Parti iktidarının emeklilere hem maaş hem ikramiye ödemesi gören gözler için farkı ortaya koyuyor.