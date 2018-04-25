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Muhteşem Yüzyıl'ın oyuncusuna 90 yıl hapis istendi!

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Behram Paşa karakterini canlandıran Adnan Koç uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Oyuncunun 90 yıla kadar hapsi istendi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:59
Muhteşem Yüzyıl'ın oyuncusuna 90 yıl hapis istendi!

İstanbul Ataşehir’de bir kafeye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve polise direnmekten tutuklanan Muhteşem Yüzyıl adlı dizide ‘Behram Paşa’ karakteriyle tanınan oyuncu Adnan Koç ve kardeşleri Ahmet Koç ile Mehmet Hayri Koç hakkında 90 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

BÖYLE YAKALANMIŞTI

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilmişti. Narkotik Polisi, torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcısı Sinan B.yi Avcılar’da takibe aldı. Ekiplerin peşine düştüğü Sinan B. İçerenköy’de Muhteşem Yüzyıl’da Behram Paşa rolünde oynayan Adnan Koç’la buluştu. İkili bir kafeye girdiğinde polis operasyon düzenledi. Uyuşturucu torbacısı, Adnan Koç ve 3 kardeşi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Adnan Koç’un üzerinde 5 kullanımlık kokain ele geçirildi. Kafedeki aramalarda ise metamfetamin ve ecstasy hap ele geçirildi. Polisin yaptığı baskında, şüphelilerin uyuşturucuları polise vermemek konusunda direndiği öğrenildi. Şüpheliler hakkına “Polise direnmek” hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 11:59
  1. İstanbul
  2. Muhteşem Yüzyıl
  3. Behram Paşa
  4. Adnan Koç

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