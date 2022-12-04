Muhteşem karşılama! Şanlıurfa Erdoğan’ı bağrına bastı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Abide Kavşağı’nda düzenlenen Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Şanlıurfa’yı özlediklerini, Şanlıurfalıların da kendisini özlediğini gördüğünü belirten Erdoğan, Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses’in “Haydi Söyle” şarkısından dizeler okudu. Sevinçlerini, dertlerini Şanlıurfalılar ile paylaşmaya geldiklerini ifade eden Erdoğan, Şanlıurfalıların gönüllerinin hep kendileriyle olduğunu söyledi.

Önemli mesajlarım var

Türkiye’nin geleceği üzerine siyasi, ekonomik, askeri hesap yapan, içerideki ve dışarıdaki herkese önemli mesajlar vermek istediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Yaşanan olumsuzluklar sakın sizleri ümitsizliğe sevk etmesin. Mesajlarımızı net bir şekilde verelim. Kimse boş hayale kapılmasın. Yanlış hesap yapmasın. Siz Bay Kemal’e filan bakmayın. Onun yanındakilere bakmayın. Evet şimdi mesajlarımızı tek tek verelim. Allah’ın izni ve milletimizden alacağımız güçlü destekle 2023 seçiminde bir dönem daha Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşinizi görevlendirmeye var mısınız?

Büyümeye hazırız

İki, yine Allah’ın izniyle milletimizin takdiriyle Meclis’te çoğunluğu elde ederek yasama faaliyetlerini sizlerin vereceği görevle sürdürmeye biz hazırız. Siz de bu görevi vermeye hazır mısınız? Üç, Türkiye Ekonomisi Modeli’ni mutlaka başarıya ulaştırarak, bir süredir insanlarımızın hayatlarını zorlaştıran sıkıntıları biiznillah geride bırakacağız. Küresel ekonomide, küçülme endişelerinin zirveye çıktığı bir dönemde biz üretimimizde, istihdamımızla, ihracatımızla büyümeye hazırız. Siz bu görevi bize vermeye hazır mısınız?

Dört, güney sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz 30 kilometrelik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız. Terör örgütü ve onun yularını elinde tutanların, güvenlik güçlerimize ve masum sivillere karşı yaptıkları saldırılar bizi bu kararlılığımızdan asla döndüremeyecek. Bu görevi bize vermeye var mısınız? Beş, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun siyasi ve ekonomik hedeflerini birer birer hayata geçirerek ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına dahil edeceğiz. Bu görevi bize vermeye var mısınız?”

Yönetim sistemimizi değiştireceğiz

Yönetim sistemini, gençlerin özgürlük, adalet, hak, refah beklentilerine en ileri düzeyde karşılık verecek şekilde geliştireceklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Eski Türkiye güzellemesi yapanların tek dertlerinin, altılı masada olduğu gibi... Ne yapıyorlar, sen ne istiyorsun, şunu. Sen ne istiyorsun, bunu. Onlara bir şeyler dağıtmakla meşguller bunlar. Biz 85 milyona ne yaparız, bunu yerine getirmekle mükellefiz. Bu görevi vermeye var mısınız? Yedi, tek becerileri, kendi partilerindeki iktidarlarını sürdürmek, tek başarıları, kongre kazanmak olanların Türkiye’ye verecekleri hiçbir şey olmadığını seçim gününe kadar attığımız her adımla ispatlayacağız. Buna inanıyor muyuz? Sekiz, kapalı devre parti toplantılarında belki işe yarayabilen, yalan ve iftira siyasetinin sahte cengaverlik gösterenlerin gerçek hayatta karşılığı bulunmadığını bakıp usanmadan anlatmaya var mıyız?”

Mazot ve gübre desteği % 257 arttı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Şanlıurfa’da AK Parti Genişletilmiş İl Danışması Meclisi Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan burada çiftçilere mazot ve gübre desteğinin arttırıldığı müjdesini verdi: “Pamuk üreticilerimizin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 artışla 271 liraya çıkarıyoruz. Pamuk üreticilerimize kilogram başına düşen fark ödemesi desteğini 1 lira 10 kuruştan 1 lira 60 kuruşa yükseltiyoruz. Yağlı ayçiçeğinde mazot ve gübre desteğini dekar başına 37 liradan yüzde 195 artışla 109 liraya, fark ödemesini kilogramda 50’den 70 kuruşa yükseltiyoruz.”

Geleceğe ışık tutamazlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Jeremy Rifkin’i ekonomi danışmanı olarak atamasını da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin kendi ekonomi programına kafa yormak yerine ithal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz. Şanlıurfa’nın ciğeri, kebabı varken Amerika’ya FETÖ’cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemeye gidenler bu şehri hak ettiği şekilde sevemez” ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji endüstri bölgesi müjdesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Şanlıurfa’ya yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kurulacağını duyurdu: “Şimdi yeni bir müjdeyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bereketli hilalin merkezi Şanlıurfa’nın verimine verim katmak için şehrimizde bir yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz. Kendi elektriğini üretmek isteyen çiftçilerimiz, bu endüstri bölgesinden ihtiyaçlarını hem kolayca hem de ekonomik olarak karşılayabilecektir. Amacımız, istihdama da önemli katkısı olacak bu projeyle Şanlıurfa’yı ülkemizin en büyük yenilenebilir enerji merkezlerinden biri haline getirmektir. Yenilenebilir enerji endüstri bölgemizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Rekor katılım

Törene muhteşem bir katılımın olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet’in verdiği resmi rakama göre alanda 110 bin kişinin yer aldığını, bunun rekor olduğunu söyledi.

Minibüsçülerin sorunlarını dinledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’ya gitmeden önce Atatürk Havalimanı’ndaki devlet konuk evinde, minibüs odaları başkanları ve şoförler ile bir araya geldi. Burada konuşan Erdoğan, buluşmanın hayırlara, hafta içinde alınan kararın da minibüsçü ve taksi camiası için yeni bir dönemin başlangıcına vesile olmasını diledi. Minibüsçülerin sıkıntılarını bildiklerini, zaman zaman birçok minibüs ve taksi duraklarında bunları dinlediklerini aktaran Erdoğan, UKOME toplantısında, İstanbul’da 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifinin kabul edilmesine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Alınan karar tabii çok çok isabetli bir karar oldu. Bu kararla birlikte bazı çıkar şebekelerinin oyununu bozdunuz. Bu çok önemliydi. Yani sizin üzerinizden bir şeyler devşirmeye çalışanların oyununu bozdunuz. Bundan sonraki süreçte de inanıyorum, İstanbul çok daha huzurlu, çok daha rahat olacak.”