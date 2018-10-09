Muhteşem ikili: Sarımsak ve bal mucizesine inanamayacaksınız!

Mutfakta harikalar oluşturmanıza yardımcı olan sarımsak, çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde de etkilidir ve yüzyılalrdır kullanılmaktadır. Sarımsak enflamasyon, kronik hastalıklar ve enfeksiyonla savaşmak için kullanılabilir.

Beslenme uzmanları, tüm aktif bileşenlerinden faydalanabilinmesi için sarımsağın çiğ olarak tüketilmesini öneriyorlar. Ayrıca bal ve sarımsak ile bir karışım hazırlayarak sarımsak tüketmeyi hem daha kolay bir hale getirebilir hem de etkisini arttırabilirsiniz.Bu yazımızda size 7 gün boyunca bal ve sarımsak tüketmenin sağlığınız üzerindeki olumlu etkilerinden bahsedeceğiz.

1. DAMARLARINIZI GÜÇLENDİRİR

Sarımsağın içerdiği sülfür balın şifalı özellikleri ile birleştiğinde, dolaşım sisteminiz için çok faydalıdır. Bu iki malzeme de pıhtılaşmayı önler ve damarlarınızı güçlendirerek, tromboz (damarda kan pıhtılaşması) ve varisli damar oluşmasını önlemeye yardımcı olur.

2. TANSİYONUNUZU DOĞAL YÖNTEMLERLE KONTROL ALTINA ALIN

Yüksek tansiyon tüm kalp ve damar sağlığınızı tehtid eden bir rahatsızlıktır. Tansiyonunuzu doğal yöntemlerle kontrol altına almak için, her gün aç karınla sarımsak ve bal tüketmeye çalışın.

3. KOLESTEROLE İYİ GELİR

Çiğ sarımsağı ezdiğinizde ortaya çıkan alisin, birikmiş kolesterolü atarak kan dolaşımınızı temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca trigliserit seviyelerinin de dengeli kalmasına yardımcı olur.

4. ENFLAMASYONU AZALTIR

Yapılan çalışmalar pek çok kronik rahatsızlığın, bedendeki dengesizliklerden kaynaklannan enflamasyon yüzünden ortaya çıktığını göstermektedir. Hem sarımsam hem de bal enflamasyonla savaşır ve artrit, ödem ve kas rahatsızlığı gibi durumlara etkili doğal ağrı kesicilerdir.

5. BEDENİN SAVUNMASINI GÜÇLENDİRİR

Bal ve sarımsağın antimikrobiyel ve antifungal özellikleri bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur. İkisi de bedeninizin virüsler, bakteriler ve diğer patojenlere karşı olan savunmasını güçlendirir.

6. ÖKSÜRÜK TEDAVİSİNDE KULLANILIR

Öksürüğünüz ister bakteryal enfeksiyon ister virüs sonucu olsun, bal ve ezilmiş sarımsakla hazırlayacağınız basit bir şurup, öksürüğünüzü tedavi edecektir. Bu akrışım hem hissettiğiniz rahatsızlığı azaltır hem de balgam söktürücüdür.

7. SOLUNUM YOLUNUZU KORUMAYA YARDIMCI OLUR

Tüm soğuk algınlığı ve grip semptomları bu karışımın düzenli kullanılması ile bastırılabilir. Bu karışım virüslerle savaşmanıza yardımcı olur, solunum yolunuzu korumaya yardımcı olan antikorların üretilmesini tetikler.

DOĞAL BAL VE SARIMSAK KARIŞIMI NASIL YAPILIR?

Yukarıda saydığımız faydaların hepsinden yararlanabilmek için kullandığınız sarımsak ve balın organik olduğundan emin olun. Mağzalarda ucuz bal bulabilirsiniz ancak bu ballar %100 doğal değildir veya şeker ilavesi vardır.

MALZEMELER

1 bardak bal (335 gram)

10 diş sarımsak

1 kapaklı cam kavanoz

HAZIRLANIŞI:

Sarımsağı soyup ya ufak ufak doğrayın ya da ezin. Balı cam kavanoza koyup üzerine sarımsakları ekleyin. Kavanozun kapağını kapatıp, 1 hafta boyunca karanlık bir yerde bekletin. 1 hafta sonra, sağlıklı, ev yapımı bir şurubunuz olacak.

KULLANILIŞI

Sabahları kahvaltıdan önce 1 kaşık karışımı ister olduğu gibi ister biraz ılık suya ekleyerek tüketin. Bu karışımı 7 gün boyunca her sabah tüketin, 1-2 hafta ara verip tekrar 7 gün boyunca tüketin.

Şekerlenmesini önlemek için karışımı oda sıcaklığında muhafaza edin.

Unutmayın, bu karışımın etkisi, günlük alışkanlıklarına göre kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Eğer doymuş yağlar, şeker ve diğer zararlı yiyeceklerle beslenmeye devam ederseniz, şurubun çok bir etkisi olmayacaktır.