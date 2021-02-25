Muhteşem Analiz: Türkiye'nin peşindeki 7 sırtlan
Suriyeli Yapımcı Abdulbaki Agah, Ortadoğu analizi yaptığı bir videoda dikkat çeken tespitlerde bulundu.
Suriyeli Yapımcı Abdulbaki Agah, dikkat çeken bir Ortadoğu analizi yaptı.
"Türkiye ve 7 sırtlan" başlığı ile yapılan analizde ülkemizin düşmanları şöyle sıralandı:
1. Sırtlan: Ruslar
2. Sırtlan: Avrupalılar
3. Sırtlan: Mecusiler
4. Sırtlan: Amerikalılar
5. Sırtlan: İsrail
6. Sırtlan: Ateist Kürtler ve Partileri
7. Sırtlan: Arap devlet başkanlarından hain olanlar