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Dünya Muhteşem Analiz: Türkiye'nin peşindeki 7 sırtlan
Dünya

Muhteşem Analiz: Türkiye'nin peşindeki 7 sırtlan

Suriyeli Yapımcı Abdulbaki Agah, Ortadoğu analizi yaptığı bir videoda dikkat çeken tespitlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 01:10:00 -

Suriyeli Yapımcı Abdulbaki Agah, dikkat çeken bir Ortadoğu analizi yaptı.

"Türkiye ve 7 sırtlan" başlığı ile yapılan analizde ülkemizin düşmanları şöyle sıralandı:

1. Sırtlan: Ruslar
2. Sırtlan: Avrupalılar
3. Sırtlan: Mecusiler
4. Sırtlan: Amerikalılar
5. Sırtlan: İsrail
6. Sırtlan: Ateist Kürtler ve Partileri
7. Sırtlan: Arap devlet başkanlarından hain olanlar

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