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Gündem Muhterem İnce'den Lütfü Türkkan'a tepki!
Gündem

Muhterem İnce'den Lütfü Türkkan'a tepki!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ağza alınmayacak küfrüne tepki gösteren İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Yapılan bu saldırıları ve edepsizliği lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 16:06:00 -
Muhterem İnce'den Lütfü Türkkan'a tepki!

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından, Türkkan'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'deki esnaf ziyareti sırasında tepkisini dile getiren şehit ağabeyine küfretmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Muhterem İnce, paylaşımında şunları kaydetti:

"1997'de, Bingöl Gözer köyü yaylasında şehit olan İsa Gümren'in abisi Tahir Gümren önce ağır hakarete uğradı, şimdi de şehit yakını değil diye tezvirat yapılıyor. Bir şehit yakınına yapılan bu saldırıları ve edepsizliği lanetliyoruz."

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