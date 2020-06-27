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Ekonomi

Muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan sistemlere ilişkin mevzuat güncellendi

Yeniakit Publisher
2020-06-27 13:20:20 -
Muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan sistemlere ilişkin mevzuat güncellendi

ANKARA (AA) - Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemlere ilişkin mevzuatta değişikliğe gidildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak teçhizat ve koruyucu sistemlere ilişkin mevzuatta yer alan bazı ibareler, 12 Mart 2021'de yürürlüğe girecek olan 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'na uygun hale getirildi.

Bu teçhizat ve koruyucu sistemlerle ilgili temel sağlık ve güvenlik gereklerine ilişkin işaretleme kuralları da düzenlendi. Söz konusu ürünler konusunda iktisadi işletmeciler (imalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcı) tarafından uyulması zorunlu olan temel sağlık ve güvenlik gereklerine yer verildi. Bu ürünlerin özellikle ithalat ve piyasaya arzlarındaki denetimlerde ilk olarak işaretlemenin kontrolü gerçekleştiriliyor.

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