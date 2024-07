Muhtemel Erdoğan-Esed görüşmesine dair olay çıkış! O mesajı yollayanlar avuçlarını yalayacaklar

Melih Altınok, Sabah gazetesinde yayımlanan köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ile ilişkileri düzeltme konusunda kararlı olduğunu belirtti. Erdoğan'ın, Beşar Esed ile ilişkilerin geçmişte olduğu gibi düzeltilmesi için davet yapılacağını söylediğini hatırlatan Altınok, Kayseri ve Suriye'nin kuzeyinden gelen mesajların yanı sıra Putin ve Irak Başbakanı'nın yaklaşımlarına da değindi. Altınok, bu adımın Türkiye-Suriye ilişkilerini iyileştireceğini vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan milli maç dönüşü uçakta şunları söyledi:

"Şu anda Suriye'den 3 milyonu aşan mülteci ülkemizde. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye'de görüşme olması konusunda ise Sayın Putin'in yaklaşımları var. Irak Başbakanı'nın bu konuda yaklaşımları var. Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?"

Şam ve Ankara arasındaki diyaloğa Kayseri'den ve Suriye'nin kuzeyinden mesaj yollayanlar avuçlarını yalayacaklar."

