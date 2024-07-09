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Medya Muhtemel Erdoğan-Esed görüşmesine dair olay çıkış! O mesajı yollayanlar avuçlarını yalayacaklar
Medya

Muhtemel Erdoğan-Esed görüşmesine dair olay çıkış! O mesajı yollayanlar avuçlarını yalayacaklar

Yeniakit Publisher
2024-07-09 11:22:00 -
Muhtemel Erdoğan-Esed görüşmesine dair olay çıkış! O mesajı yollayanlar avuçlarını yalayacaklar

Melih Altınok, Sabah gazetesinde yayımlanan köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ile ilişkileri düzeltme konusunda kararlı olduğunu belirtti. Erdoğan'ın, Beşar Esed ile ilişkilerin geçmişte olduğu gibi düzeltilmesi için davet yapılacağını söylediğini hatırlatan Altınok, Kayseri ve Suriye'nin kuzeyinden gelen mesajların yanı sıra Putin ve Irak Başbakanı'nın yaklaşımlarına da değindi. Altınok, bu adımın Türkiye-Suriye ilişkilerini iyileştireceğini vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

Melih Altınok, Sabah gazetesinde yayımlanan köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ile ilişkileri düzeltme konusunda kararlı olduğunu belirtti. Erdoğan'ın, Beşar Esed ile ilişkilerin geçmişte olduğu gibi düzeltilmesi için davet yapılacağını söylediğini hatırlatan Altınok, Kayseri ve Suriye'nin kuzeyinden gelen mesajların yanı sıra Putin ve Irak Başbakanı'nın yaklaşımlarına da değindi. Altınok, bu adımın Türkiye-Suriye ilişkilerini iyileştireceğini vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan milli maç dönüşü uçakta şunları söyledi:

"Şu anda Suriye'den 3 milyonu aşan mülteci ülkemizde. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye'de görüşme olması konusunda ise Sayın Putin'in yaklaşımları var. Irak Başbakanı'nın bu konuda yaklaşımları var. Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?"

Şam ve Ankara arasındaki diyaloğa Kayseri'den ve Suriye'nin kuzeyinden mesaj yollayanlar avuçlarını yalayacaklar."
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Yorumlar

Vatandaş gözüyle

Esat ile görüşmek Elbette ki iyi bir şey devletler arasında duygusallık yoktur ama Sayın Cumhurbaşkanını televizyona çıkıp esad'le niye görüşeceğine Suriye'deki muhaliflerin harcanmayacağını muhaliflerin güvenliğinin Türkiye tarafından sallanmaya devam edeceğini hakları alınıncaya kadar Türkiye'nin güvence vereceğini belirtmesi lazım Esed ile görüşeceğiz demek olayı bitirmiyor belirsizlik ülkeyi karıştırmaya çalışanların ekmeğine yağ sürer, devlet aklı diyorlarya bu devlet aklı ne hikmetse olaylara olaylar olduktan sonra müdahale ediyor devlet aklı Türkiye'de bir tarafa atıldı Maalesef şu anda kayıp arayıp bulan varsa tekrar cumhurbaşkanına iade etsin
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