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Ekonomi Muhtelif malzemeler icradan satılacak
Ekonomi

Muhtelif malzemeler icradan satılacak

Uşak 1. İcra Dairesi, ilanla duyurduğu muhtelif malzemeleri açık artırma usulü ile ihaleye çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 14:18:00 -
Muhtelif malzemeler icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre birinci satış 03.05.2021 tarih ve saat 15:30’da Sarayaltı Mah. Gazi Bulvarı Ankara Asfaltı Üzeri No: 165 UTSO arkası (Gülçağ Yün İplik) adresinde gerçekleştirilecek.

İhalede krom pasta dolabı, kıyma makinesi, mini fırın, mikser, mikrodalga fırın, krom ocak, bulaşık makinesi, pasta reyonu, krom dolap, börek ocağı, tost makinesi, hamur karma makinesi, spot lamba ve lambalar, çocuk oyun platformaları gibi muhtelif birçok malzeme açık artırma usulü satılacak.

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