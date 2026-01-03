Mühtedi kelimesi ne anlama gelir, TDK tanımı nedir?

Mühtedi kelimesi, günlük dilde sıkça kullanılmasa da dini ve hukuki metinlerde karşılaşılan önemli bir terimdir. Köken olarak Arapçadan gelen bu kelime, genel anlamda "doğru yolu bulan, hidayete eren" anlamlarını taşır. Bu bağlamda, Mühtedi; Mümin, Müslim veya mutmain (huzurlu, emin) gibi anlamlarla eşleştirilebilir. Ancak bu kelimenin özel bir anlamı vardır ve genellikle spesifik bir durumu tanımlamak için kullanılır.

Mühtedi kelimesi ne anlama gelir sorusunun en net cevabı, kelimenin Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğündeki karşılığında gizlidir. TDK tanımına göre Mühtedi, "başka bir dine mensupken İslamiyet'i seçen ve artık İslamiyet'e iman eden kişi" demektir. Bu tanım, kelimenin sadece genel olarak inananı değil, bilfiil din değiştirme eylemini gerçekleştirmiş kişiyi ifade ettiğini gösterir.

Mühtedi Kavramının Dini Kapsamı

Başka bir dinden, ateistlikten veya inançsız bir yaşam biçiminden İslamiyet'i tercih eden kişiler Mühtedi olarak adlandırılır. Bu kişiler, kelime-i şehadet getirerek Allah'ın birliğini ve Hazreti Muhammed’in (S.A.V) O'nun elçisi olduğunu kabul ederler. Örneğin, Hristiyanlık inancından vazgeçip İslam'ı seçen bir kişi için "Yeni Mühtedi" ifadesi kullanılabilir. Bu terim, kişinin yeni inancında samimi ve kararlı olduğunu vurgulayan pozitif bir anlam taşır. Mühtedi, İslam toplumunda yeni bir başlangıç yapan ve hidayete ermiş olarak kabul edilen kişilere verilen özel bir unvandır.