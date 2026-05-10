Muhtar traktör üzerinde ölü bulunmuştu: Cinayet çözüldü!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Manisa’nın Selendi ilçesinde traktörünün üzerinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan mahalle muhtarı Niyazi Çahan’ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli İlyas Köse, cinayeti itiraf ederken mahkemece tutuklandı.

Manisa’nın Selendi ilçesinin Kayranlar Mahallesi muhtarı Niyazi Çahan, önceki gün öğle saatlerinde traktörüyle zeytin bahçesine giderek çalışma yapmaya başladı.

Saat 16.00 sıralarında bahçe yakınından geçen bir kişi, Çahan’ı traktör üzerinde hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 3 çocuk babası Çahan'ın av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Cahan ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen İlyas Köse, kardeşi M.K. (50) ve kardeşinin eşi N.K. (50) gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden İlyas Köse, Çahan'ı av tüfeği ile vurarak öldürdüğünü itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Köse tutuklanırken, M.K. ile N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

