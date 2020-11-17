Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü İYİ Parti’ye uzandı! Savcı, İYİ Parti’nin kurucusunu ‘görevi kötüye kullanmak’la suçladı

Helikopterin düştüğü tarihte Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli Korgeneral Ali Lapanta, eski Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla hazırlanan iddianame, 5. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.



BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopterin şüpheli şekilde düşmesi sonucu hayatını kaybetmiş, ancak kafalardaki soru işaretleri giderilememişti. BBP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mikail Şahan, yeni iddianameyi suikastı aydınlatmaya yönelik adımlardan biri olarak gördüklerini söyledi. Şahan, “FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminden sonra dosya çok titiz bir şekilde yeniden ele alındı. Bu süreçte hatası, ihmali ve kastı olanların hukukun önüne çıkarılacağına ve gerekli cezaları alacağına inanıyoruz. Yeni bir dava sürecinin başlatılmasını bekliyor ve suikastın tüm yönleri ile şeffaf bir şekilde araştırılarak sonuçlandırılacağına inanıyoruz” dedi.