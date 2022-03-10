Muhsin Bayrak kimdir, nereli kaç yaşında? Muhsin Bayrak ne iş yapıyor, hangi takımı tutuyor?

Muhsin Bayrak ne iş yapıyor? Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmesi sonrası ABD ve AB'den Rusya'ya ardı ardına yaptırım kararları geldi. Yaptırımlar hedef Rus oligarklar yani Rusya'nın en zengin iş insanları. Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea'yi 27 Şubat'ta satışa çıkardı. Bitlisli iş insanı Muhsin Bayrak, kulübün satışa çıkarılmasının ardından kulüp yetkilileri ile temasa geçti. Chelsea’ye teklif veren Muhsin Bayrak bir anda Türkiye gündemine oturdu? Peki Muhsin Bayrak kimdir, nereli kaç yaşında, ne iş yapıyor, mesleği ne?

Muhsin Bayrak kimdir?

Aslen Bitlisli olan Muhsin Bayrak, Türkiye sanayisinin önemli iş insanlarından biri. 90'lı yıllarda ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Muhsin Bayrak, eğitimini burada tamamladı. İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olan Muhsin Bayrak, 1999 yılında AB Grup Holding şirketini kurdu .Yunanistan'da elektrik santrali bulunan ve Atina Marinası'nı da inşaa eden Muhsin Bayrak, son olarak dünyaca ünlü ödüllü mimar Prof. Barbaros Sağdıç tarafından tasarlanan Madnasa Türkbükü ve Madnasa Zirve'nin yanı sıra Türk bayrağı şeklinde inşa edilecek olan AB Grup Holding Teknoloji Üssü ile Bodrum Türkbükü'nde 150 milyon dolarlık yatırıma imza attı.

AB Grup Holding Başkanı Muhsin Bayrak, şirketinin ve kendisinin kısa öyküsünü de şöyle özetliyor: "Biz devletimizi çok seviyoruz ve her zaman devletimizin yanında olduk. Hep gençlerimize iş bulma ve okutma derdindeyiz.”Biz bir anneden 13 kardeşiz. Bitlisliyim. İstanbul’a 1990’larda geldim. Köyde çiftçiydik. Babamın 7 tane köyü vardı, ağaydı ama 1990'larda hepsini bıraktık ve coğrafyamızdaki ciddi sıkıntılar nedeniyle İstanbul’a geldik. Gelirken de kardeşlerimle ‘inşaatlarda çalışırız’ diye kendi kazma küreklerimizi de aldık geldik. Bu ülkede gördük ki insan çalıştığı zaman her şey olabilir. Çok şükür o günlerden bu günlere geldik. AB Grup Holding’te patron benim. Kardeşlerimin hepsinin ayrı şirketleri var. Ben yapabildiklerimle Doğu Güneydoğu’daki gençlere rol model olmak istiyorum."

Muhsin Bayrak hangi takımlı?

Türkiye'deki tüm takımların kendisi için değerli olduğunu ama fanatik Galatasaraylı olduğunu kaydeden Muhsin Bayrak "Benim için Türkiye'deki tüm takımlar değerlidir ama fanatik bir Galatasaraylıyım. Chalsea'yi de takip etmeye başladım şimdi. Galatasaray maçlarına da fırsat buldukça giderim" şeklinde konuştu.