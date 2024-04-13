Muhittin Böcek'ten teleferik kazasına ilişkin açıklama
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentteki teleferik kazası nedeniyle havadaki kabinlerde mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Böcek, "Kabinlerde şu anda yaklaşık 73 kişi var görünüyor." ifadesini kullandı.
Böcek, Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yaptığı açıklamada, 14 kabinde 87 kişinin kurtarıldığını belirterek, "Kabinlerde şu anda yaklaşık 73 kişi var görünüyor. İnşallah 1,5 saat sonra hava aydınlanmaya başlayacak. O saate kadar inşallah bütün vatandaşlarımızı kurtarmış olacağız." dedi.
Çalışmalara destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Böcek, tüm vatandaşları sağlıklı şekilde kurtaracaklarını dile getirdi.
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