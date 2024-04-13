  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Muhittin Böcek'ten teleferik kazasına ilişkin açıklama
Gündem

Muhittin Böcek'ten teleferik kazasına ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2024-04-13 05:28:00 -
Muhittin Böcek'ten teleferik kazasına ilişkin açıklama

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentteki teleferik kazası nedeniyle havadaki kabinlerde mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Böcek, "Kabinlerde şu anda yaklaşık 73 kişi var görünüyor." ifadesini kullandı.

Böcek, Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yaptığı açıklamada, 14 kabinde 87 kişinin kurtarıldığını belirterek, "Kabinlerde şu anda yaklaşık 73 kişi var görünüyor. İnşallah 1,5 saat sonra hava aydınlanmaya başlayacak. O saate kadar inşallah bütün vatandaşlarımızı kurtarmış olacağız." dedi.

Çalışmalara destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Böcek, tüm vatandaşları sağlıklı şekilde kurtaracaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan teleferik kazası açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan teleferik kazası açıklaması

Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan teleferik kazası açıklaması


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Koca'dan teleferik kazası açıklaması
Bakan Koca'dan teleferik kazası açıklaması

Gündem

Bakan Koca'dan teleferik kazası açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23