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Muharrem'in umudu Demirtaş!

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı, PKK'nın siyasi sorumlusu Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.

06 Mayıs 2018 Pazar 08:57
Muharrem'in umudu Demirtaş!

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ve diğer muhalif adayları ziyaret edeceğini açıkladı.

Cumhuriyet'tin haberine göre; İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilmesinin ardından kampanyasını memleketi Yalova’dan başlattı.

İnce, kampanyasının yanısıra kucaklayıcı yaklaşım sergiliyormuş gibi görünmek için adımlar da atmaya başladı. İnce’nin bu çerçevedeki önemli adımı kendisi ile ilk turda yarışacak olan diğer muhalif Cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret etmek olacak. İnce, bu çerçevede tutuklu bulunan HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’ı da Edirne Cezaevi’nde ziyaret edecek.

'RANDEVU İSTEYECEĞİM'

İnce, diğer adaylara ziyaret kararını açıkladı. İnce, bu kararını şöyle ifade etti:

Ben seçimin eşit, adil ve özgür koşullarda yapılmasını savunuyorum. Bu benim demokrasi anlayışım. Hiçkimseye karşı bir ötekileştirme içinde değilim. Kampanyaya başlarken muhalefette yer alan cumhurbaşkanı adaylarının tamamından randevu isteyeceğim. Doğu Perinçek’i de, Meral Akşener’i de, Temel Karamollaoğlu’nu da ziyaret etmeyi planlıyorum. Ben bütün adayların da bir centilmenlik içinde, özgür tartışma ortamında, adil ve eşit koşullarda bir yarış yürütmeleri gerektiğini savunuyorum. Türkiye’nin sorunlarının tartışıldığı özgür bir yarışı sağlamak da bizim görevimiz.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 08:57
  1. Yalova
  2. Edirne
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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